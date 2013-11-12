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Дальневосточные порты в целом увеличили грузооборот

12 Ноября 2013, 16:06 | Дальний Восток

Грузооборот морских портов России за 10 месяцев 2013 года увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 488,7 млн т, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Ассоциации мрских торговых портов.

Объём перевалки сухогрузов сохранился на уровне прошлогоднего периода и составил 211,4 млн т, в том числе: угля – 84,8 млн т (+14,9%), грузов в контейнерах – 36,9 млн т (+4,0%), минеральных удобрений – 10,6 млн т (+19,5%), руды – 6,3 млн т (+3,7%). Объем перевалки черных металлов сократился до 18,3 млн т (-17,5%), зерна – до 13,4 млн т (-37,2%), лесных грузов – до 3,7 млн т (-27,5%).

Объем перевалки наливных грузов составил 277,3 млн т (+6,6%), в том числе, сырой нефти – 173,0 млн т (+5,3%).

Экспортных грузов перегружено 381,7 млн т, что на 2,5% больше аналогичного периода прошлого года, импортных грузов – 38,5 млн т (+3,0%), транзитных – 38,8 млн т (+9,1%), каботажных – 29,7 млн т (+14,5%).

Вчастности, в морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 120,2 млн т (+8,7%), их них: сухогрузов – до 69,7 млн т (+6,9%), наливных грузов – до 50,5 млн т (+11,3%). Увеличили грузооборот порты Восточный до 40,3 млн  т (+16,5%), Ванино до 19,8 млн т (+19,2%), Находка до 15,3 млн т  (+8,0%), Владивосток до 12,1 млн т (+9,5%). Грузооборот порта Пригородное сократился до 13,2 млн т (-2,1%), Де-Кастри до 5,7 млн т (-6,9%), Посьет до 4,7 млн т  (–5,5%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-служб
Теги: грузооборот  итоги  морские порты  грузы 



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