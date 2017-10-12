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"Суражевка" заплатит за тепло

12 Октября 2017, 09:40 | Дальний Восток

Эпопея с отключением от теплоснабжения двух крупнейших тепличных хозяйств Приморья ФГУП «Дальневосточное» (бренд «Суражевский продукт») и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» сошла на нет – энергетики в очередной раз по давлением властей пошли на уступки овощеводам, предпочитающим получать прибыль в том числе за счет неплатежей за поставленное тепло.

На прошлой неделе АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») все-таки начали подачу тепла на объекты ФГУП «Дальневосточное» (принадлежит ФАНО России). Объекты «ДЭМ-Лазурное КСП», руководство которого изначально пошло на конструктивный диалог с энергетиками, были подключены на неделю раньше.

Подача теплоэнергии в Суражевку была начата после того, как ДГК и ФГУП договорились об условиях реструктуризации долга за теплоэнергию, потребленную сельхозпроизводителем в 2016 и 2017 годах.

По условиям соглашения ФГУП обязалось выплатить 35 млн рублей энергетикам за долги прошлых лет, а также обеспечить 100%-ю оплату текущего потребления в отопительном сезоне 2017-2018 годов. Оплата долгов должна быть произведена частями в период с октября 2017 по март 2018 года.

Помимо этого, сельхозпредприятие будет обязано заплатить пени, начисленные за просрочку платежей, и внести плату за рассрочку, что компенсирует те дополнительные расходы, которые понесло АО ДГК», заплатив проценты банкам по кредитам, привлеченным для покрытия кассового разрыва в размере долгов ФГУП «Дальневосточное».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дальневосточное  Суражевка 



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