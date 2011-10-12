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ОАО «ФСК ЕЭС» проверяет готовность своих электрических сетей к отопительному сезону
11 октября в ходе рабочей поездки делегации ОАО «ФСК ЕЭС» в Хабаровске состоялось выездное совещание по вопросам подготовки магистральных сетевых объектов филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети (МЭС) Востока - к зимнему максимуму нагрузок 2011-2012 годов.
Совещание прошло под руководством Председателя Правления Федеральной сетевой компании Олега Бударгина. В мероприятии приняли участие генеральный директор МЭС Востока Сергей Смирнов, директора Приморского, Амурского, Хабаровского предприятий МЭС (ПМЭС), сообщила Ирина Викснина, специалист по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока.
Были подведены итоги проверки готовности объектов МЭС Востока к отопительному сезону. Хабаровское и Амурское предприятия МЭС уже получили акты готовности энергообъектов 220-500 кВ к работе в период зимнего максимума нагрузок 2011-2012 годов. Таким образом, подтверждена готовность объектов ХПМЭС и АПМЭС к передаче электрической энергии и мощности в пределах пропускной способности линий в период максимальных нагрузок. До 14 октября производится комиссионная проверка готовности к отопительному сезону энергетических объектов Приморском ПМЭС.
Подготовка к предстоящему отопительному сезону включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного функционирования оборудования и бесперебойную подачу электроэнергии потребителям в условиях низких температур.
В рамках ремонтной и целевой программ до начала отопительного периода специалистами МЭС Востока будет расчищено 5710 га просеки трасс линий электропередачи и вырублено 15 054 деревьев и кустарников, угрожающих падением на провода, заменено 15063 изоляторов на современные надежные аналоги и 20,3 км грозотроса, произведен ремонт 646 фундаментов опор и анкерных плит, заменено 100 дистанционных распорок. На подстанциях будет отремонтировано 7 фаз шунтирующих реакторов, 9 фаз автотрансформаторов, 182 выключателя,1506 разъединителей, заменено 2 687 единиц опорно-стержневой изоляции и 37 высоковольтных ввода. Большая часть этих работ, которые являются залогом успешного прохождения сезона максимальных нагрузок, уже выполнена.
В настоящее время выполнена большая часть запланированных работ в рамках ремонтной и целевой программ, что является залогом успешного прохождения сезона максимальных нагрузок. Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону в МЭС Востока завершаются работы по поставке оборудования в аварийный резерв. Аварийный запас находится в местах хранения, определенных, исходя из максимально быстрой доставки до мест аварийно-восстановительных работ и оптимальной транспортной схемы. Заключены соглашения с подрядными организациями о взаимодействии при необходимости проведения аварийно-восстановительных работ.
Кроме того, в период подготовки к отопительному сезону МЭС Востока в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» поставили под напряжение новые объекты: подстанцию 220 кВ Русская, линии электропередачи 220 кВ Зеленый Угол – Русская с переходом через пролив Босфор Восточный и Владивосток – Зеленый Угол (участок Артемовская ТЭЦ – Зеленый Угол), подстанции 220 кВ Зеленый угол и Патрокл с заходами линий электропередачи, а также новое оборудование на реконструированной подстанции 220 кВ БК-2 в Приморском крае.
Отопительный период продолжается с середины ноября до середины апреля.
Также Олег Бударгин провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений Хабаровского предприятия МЭС, на котором обсуждались текущие вопросы эксплуатации магистральных сетевых объектов на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области.
МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и с населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» находятся 12 980 км линий электропередачи 220-500 кВ, 66 подстанций 220 кВ и восемь подстанций 500 кВ.
Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.
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