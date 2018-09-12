Министр Максим Орешкин на ВЭФ признал, что бизнесом в России никто заниматься не хочет

Во второй день работы Четвертого экономического форума одной из самых оживленных оказалась площадка посвященная развитию на Дальнем Востоке России малого и среднего предпринимательства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Главным спикером первой части мероприятия стал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он рассказал, что перед правительством поставлена непростая задача в обозримый период времени резко повысить долю малого и среднего предпринимательства в экономике региона. При этом министр признал, что задача эта не из легких. «Вообще многие указы Путина амбициозны и трудновыполнимы», - поделился Орешкин своим мнением с собравшимися. «Сегодня мало кто хочет заниматься бизнесом», - сказал министр. Тем не менее, уверен министр, правительство будет делать все от него зависящее, чтобы негативный тренд переломить через разъяснительную работу, снижение стоимости финансовых ресурсов, упрощения административных процедур и так далее.