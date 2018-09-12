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"Указы Путина амбициозны и трудновыполнимы"

12 Сентября 2018, 16:35 | Дальний Восток

Министр Максим Орешкин на ВЭФ признал, что бизнесом в России никто заниматься не хочет

Во второй день работы Четвертого экономического форума одной из самых оживленных оказалась площадка посвященная развитию на Дальнем Востоке России малого и среднего предпринимательства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Главным спикером первой части мероприятия стал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он рассказал, что перед правительством поставлена непростая задача в обозримый период времени резко повысить долю малого и среднего предпринимательства в экономике региона. При этом министр признал, что задача эта не из легких. «Вообще многие указы Путина амбициозны и трудновыполнимы», - поделился Орешкин своим мнением с собравшимися. «Сегодня мало кто хочет заниматься бизнесом», - сказал министр. Тем не менее, уверен министр, правительство будет делать все от него зависящее, чтобы негативный тренд переломить через разъяснительную работу, снижение стоимости финансовых ресурсов, упрощения административных процедур и так далее.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: владивосток  Путин  банк  средний бизнес  развитие  орешкин  президент  вэф  кредит  малый бизнес  министр 






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