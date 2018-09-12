Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Указы Путина амбициозны и трудновыполнимы"
Министр Максим Орешкин на ВЭФ признал, что бизнесом в России никто заниматься не хочет
Во второй день работы Четвертого экономического форума одной из самых оживленных оказалась площадка посвященная развитию на Дальнем Востоке России малого и среднего предпринимательства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Главным спикером первой части мероприятия стал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он рассказал, что перед правительством поставлена непростая задача в обозримый период времени резко повысить долю малого и среднего предпринимательства в экономике региона. При этом министр признал, что задача эта не из легких. «Вообще многие указы Путина амбициозны и трудновыполнимы», - поделился Орешкин своим мнением с собравшимися. «Сегодня мало кто хочет заниматься бизнесом», - сказал министр. Тем не менее, уверен министр, правительство будет делать все от него зависящее, чтобы негативный тренд переломить через разъяснительную работу, снижение стоимости финансовых ресурсов, упрощения административных процедур и так далее.
Новости тематики
Новости раздела
- "Указы Путина амбициозны и трудновыполнимы"
- Надежное страхование от Калининграда до Камчатки
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект создания Арктического ТОРа в Якутии
- Российские и корейские бизнесмены будут наводить девять мостов
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье