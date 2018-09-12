Надежное страхование от Калининграда до Камчатки

Развитие страхования на Дальнем Востоке приобретает особую актуальность в свете государственной политики в отношении комплексного развития ДФО и последних поручений Президента РФ о дополнительных мерах по его развитию, в том числе - обеспечению условий для закрепления населения в регионе.

Применение страховых инструментов в формировании благоприятных социально-экономических условий является одним из действенных механизмов, позволяющих поддерживать уровень благосостояния граждан, обеспечивать страховую защиту государственной и муниципальной собственности, а также разгружать местные бюджеты от расходов по ликвидации чрезвычайных ситуаций.





О положении страхового рынка страны, и, в частности, Дальнего Востока, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор якутской страховой компании АО СК «Стерх», член Президиума «Всероссийского союза страховщиков», кандидат экономических наук Семен БЕРЕЗИН.

- Семен Максимович, как сейчас складывается ситуация на страховом рынке страны?

- В этом году мы – страховое сообщество страны - ожидаем завершения работы по санации страхового рынка Центральным банком РФ. Ужесточение нормативных требований, произошедшее в рамках реализации Стратегии развития финансового рынка на 2016–2018 гг., привело к значительному сокращению количества страховых компаний – за последние два года страховой рынок покинуло 108 страховщиков. Из 251 страховых организаций страны, работавших на начало года, по итогам первого квартала всего 218 были признаны регулятором рынка соответствующими требованиям. Среди них – наша компания «Стерх», которая по итогам 2017-го по основным показателям занимает 56-ое место в России.

Как показала практика, в основном с рынка вынуждены были уйти региональные страховщики, для которых новые требования оказались неподъемными. Остались только самые стойкие, сильные компании, которые смогли в эти сроки организовать на должном уровне работу по соответствию новым нормативным требованиям.

- Как Вы охарактеризуете тенденции на страховом рынке Дальнего Востока?

- Страховое сообщество страны в лице «Всероссийского союза страховщиков» и иных профессиональных объединений, членом которых является АО СК «Стерх», выражает озабоченность ситуацией, складывающейся в ДФО. По официальной статистике Центробанка, на начало второго полугодия на территории ДФО осуществляют деятельность 70 страховых компаний, причем 16 из них являются страховщиками жизни, еще 10 – осуществляют лишь электронные продажи договоров ОСАГО.

Особую тревогу вызывает то, что количество работающих в Округе страховых организаций сокращается значительно быстрее, чем в целом по рынку. Так, если в первом полугодии текущего года Банком России были отозваны лицензии у 13 страховщиков, в том числе - у двух региональных, то за этот период количество страховых компаний, представленных в ДФО, уменьшилось на 19. Осталась одна страховая организация, непосредственно созданная и действующая на территории федерального округа, а именно в Республике Саха (Якутия) - наша компания «Стерх».

- Можно ли при такой ситуации говорить о доступности страховых услуг населению ДФО?

- Страховая отрасль представлена в регионе неоднородно. В Округе, известном огромными территориями, сложной транспортной инфраструктурой, низкой плотностью населения, страховщики работают в основном в крупных городах, в отдаленных населенных пунктах проблема доступности страховых услуг населению остается актуальной.

- Какие способы разрешения данной проблемы вы видите?

- Важным направлением в обеспечении страховой защиты россиян в свете недавно принятых поправок законодательства является возможность включения в программы, разрабатываемые субъектами страны, комплекса мер по возмещению ущерба населению, нанесенного чрезвычайными ситуациями.

Учитывая, что территория ДФО подвержена высокому риску возникновения ЧП природного характера, полагаю, что сотрудничество страховых компаний с региональными органами власти в вопросах страховой защиты жилья граждан может способствовать снижению социальной напряженности и сокращению бюджетной нагрузки регионов Округа, необходимой на возмещение этих расходов.

Как один из вариантов решения сложившейся ситуации, по моему мнению, должно стать принятие мер по развитию региональной системы страхования на территории ДФО. Это позволит обеспечить надежный тыл в реализации стратегических задач в Округе. И наша компания уже приступила к активной работе в этом направлении. Благо, Дальний Восток является нашим домашним регионом.

- Какое место занимает «Стерх» на страховом рынке России сегодня?

- Страховая компания «Стерх» - крупнейший универсальный страховщик ДФО, создана указом главы Республики Саха (Якутия) в 2005 году. Гарантом надежности «Стерха» выступает ее основной акционер – правительство субъекта в лице министерства имущественных и земельных отношений. Следуя своей миссии – предоставлению каждому клиенту качественной и доступной страховой защиты, компания ежегодно демонстрирует положительную динамику. На данный момент «Стерх» входит в пятерку ведущих страховщиков ДФО и является единственным региональным страховщиком в округе. Занимает 40-е место в рейтинге страховых компаний РФ по классическому страхованию.

Компания располагает 46 филиалами и агентствами, 13 из них – в городах центральной России и Дальнего Востока. Кредитный рейтинг «Стерха» подтвержден Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) на уровне BBB(RU).

Прошлый год ознаменовался переходом на новый масштабный уровень: компания, основанная и работающая в Якутии, заявила о себе на федеральном рынке страхования, выйдя далеко за пределы регионального рынка. До этих пор «Стерх», осваивая Дальневосточный регион, параллельно изучал рынки страхования западного направления, оценивая свои возможности и перспективы. В итоге, помимо ДФО, мы можем констатировать факт успешного внедрения в Москву и Московскую область, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовскую, Ульяновскую и Астраханскую области.

- Какие виды страхования осуществляет компания «Стерх»?

- «Стерх» осуществляет все виды страхования для физических и юридических лиц. Важным направлением деятельности компании является страхование имущественного комплекса федеральных, региональных государственных структур, имущества крупных стратегических предприятий, дорожного хозяйства, воздушного, водного и наземного транспорта, а также ответственности перевозчиков, учреждений науки, культуры и искусства, агрострахование и др.

Сегодня в страховом портфеле «Стерха» имеются договоры страхования с такими клиентами, как Московский и Петербургский метрополитены, Канал имени Москвы, Государственная Дума РФ, Московская областная дума, олимпийский стадион «Фишт», Минэкономразвития РФ, административные округа и дороги Москвы, филиалы Института океанографии им П.П. Ширшова во Владивостоке и Калининграде, «АтлантНИРО», «КамчатНИРО», «СахНиро», «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки», «Порт Восточный», «Находкинский морской торговый порт», «Хабаровский речной торговый порт», «Хабаровские авиалинии, «Крас-

Авиа», «Чукотавиа», «Примавтодор», Третьяковская галерея и др.

Лиц. АО СК «Стерх» СЛ, ОС, СИ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ. Реклама.