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Налог на имущество для резидентов ТОРов обнулят в Хабаровском крае с 2016 года

12 Августа 2015, 16:20 | Дальний Восток

Хабаровский край с 2016 года планирует обнулить налог на имущество для резидентов недавно созданных в регионе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), сообщил министр инвестполитики и земельно-имущественной политики края Юрий Чайка.

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ъ», значально предполагалась ставка налога на имущество для резидентов на первые пять лет работы на уровне 0,5%, на вторые пять лет — 1,1%. «В процессе проработки соглашений с Минвостокразвития договорились, что мы внесем изменения в региональное законодательство, и ставка будет ноль»,— сказал господин Чайка.

По его словам, правительство края планирует внести изменения в региональное законодательство на новый налоговый период — 2016 год. «Мы должны до конца года внести изменения, чтобы новая ставка заработала с 2016 года»,— приводит ТАСС слова краевого министра. Он добавил, что соглашения о ТОР также предполагают для резидентов нулевого налога на прибыль в первые пять лет, на следующие пять лет региональная составляющая налога составит 10%, федеральная — 2%. Страховые взносы для резидентов снижаются с 34% до 7,6% сроком на 10 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: хабаровский край  тор  налог 



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Комментарии

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