WEB-работа может приносить доход

Эксперты считают, что самый верный способ заработать - придумать и реализовать новый интернет-сервис, который привлечёт внимание миллионов пользователей с последующей его перепродажей.

Ярослав Быховский, руководитель образовательных интернет-программ Intel, Москва:

- В реальности заработок в Интернете может быть обеспечен предоставлением реальных полезных услуг либо продажей какого-либо "продукта". Начиная от "накачивания" с последующей перепродажей виртуальных персонажей для онлайновых игр, заканчивая продажей услуг (программирование и т.п.) удалённым заказчикам. Самый верный способ - придумывание и реализация нового интернет-сервиса (типа Youtube), который привлечёт внимание миллионов юзеров с последующей его перепродажей, например, Гуглу". Желающий заработать в Интернете - заработает.

Александр Григорьев, редактор, г. Санкт-Петербург:

- Большая часть таких "заманчивых" предложений основана на сочетании "амбиции и амуниции". Компьютер есть, дома или на работе обязательно. Доступ в Интернет теперь напоминает выбор вина в хорошем магазине: тебе предложат и то, и это, по проводам и без. Редкое из этих предложений разорит своего владельца более чем на $30-40. Итак, голова кипит - риски сведены к небольшим финансовым тратам, а перспектива просто чарующа.

Вариант первый: «Мы будем смотреть рекламу». Просто откройте свой любимый почтовый ящик и попробуйте сосчитать рекламные баннеры, пока с главной страницы дойдёте до папки "входящие". Вариант номер два: "Рассылка писем". Ага, тех самых, которые человек из первого варианта за деньги читает. В рассылке спама тоже свои технологии, свои нюансы.