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Автоматизация управленческого учета: время пришло
Давно прошли времена, когда в нашей стране бирж было больше, чем во всем мире, и когда 100-300% наценки были вполне нормальным явлением. Сегодня на рынке наблюдается жесткая конкуренция во всех областях бизнеса, и для руководителей пришло время до мелочей знать состояние и тенденции развития своего дела, держать руку на пульсе.
Это говорит о том, что сейчас автоматизация не может ограничиваться только бухгалтерским учетом - нужна по возможности автоматизация всех бизнес-процессов предприятия, то есть и управленческого учета.
Когда нужна автоматизация управленческого учета?
Прежде всего, руководство компании должно понимать необходимость автоматизации управленческого учета в своей компании или на своем предприятии. Быть готовым не только нести финансовые затраты, но и непосредственно активно участвовать в процессе внедрения. Необходимость же в основном диктуется недостаточной функциональностью и быстродействием существующих программных средств.
В настоящее время на предприятиях управленческий учет выполняется в основном с использованием электронных таблиц. При большом объеме учитываемой информации на ее обработку требуются неоправданные трудовые затраты, да и сроки обработки могут быть настолько велики, что результат просто обесценивается для целей принятия оперативных управленческих решений. Автоматизация управленческого учета позволяет достоверно и оперативно получать информацию, необходимую для контроля и оценки деятельности руководителей среднего звена, отслеживания ключевых показателей, принятия своевременных управленческих решений и построения стратегии развития.
Когда нужно начинать автоматизацию?
Часто руководителей не волнует бухгалтерский учет. Им нужна управленческая информация - достаточно подробная и в срок. Но не нужно забывать, что основной источник управленческой информации - это бухгалтерские документы. В результате внедрения управленческого учета значительно возрастает нагрузка именно на бухгалтеров, которым необходимо вводить дополнительную, более детальную информацию. И таким образом, бухгалтерский учет становится неотъемлемой частью управленческого.
Бухгалтерский учет стандартизован, но несмотря на это, подготовку к его внедрению на предприятии начинают заблаговременно, за несколько месяцев. Управленческий учет на каждом предприятии уникален, и нужно не менее 5-6 месяцев для подготовки, чтобы успеть отработать хотя бы основные механизмы создаваемой модели управления. Т.е. чтобы успеть к Новому году, подготовку к внедрению на предприятии управленческого учета следует начинать в середине предшествующего года.
С чего начинать?
Конечно, с выбора программного комплекса, с помощью которого будет осуществляться автоматизация предприятия. Здесь я сразу хочу предостеречь - не нужно пытаться строить систему на основе нескольких разрозненных программных продуктов, даже и от одного производителя. Процедуры экспорта и импорта между программными продуктами часто приводят к разнице значений одной и той же информации в разных информационных базах. Поддерживать такие системы трудоемко, оперативность получения информации значительно снижается. В настоящее время даже работу удаленных филиалов целесообразно строить на единой корпоративной базе данных.
При выборе программного комплекса важно обратить внимание на его функциональность, возможность оперативно работать с большим объемом данных на большом количестве рабочих мест.
Перечислю основные подсистемы, необходимые для комплексной автоматизации управленческого учета. Это управление продажами, закупками, отношениями с клиентами; запасами, оборудованием, розничной торговлей и денежными средствами; бюджетирование, персоналом, бухгалтерский и налоговый учет, международный учет по МСФО, управление проектами. Скажу, что, например, купить 1с торговля или предприятие, или любой другой продукт 1С сейчас труда не представляет.
С кем внедрять?
Выбрав программный комплекс, следует особое внимание уделить выбору исполнителя, который будет выполнять внедрение этого комплекса. Это наиболее важный этап. Можно обойтись собственными силами. Этот путь, на первый взгляд, более экономичен, но более длителен, что в итоге приводит к потерям. Мой опыт показывает, что наиболее эффективно привлечь к внедрению, помимо сотрудников своего предприятия, компанию, имеющую опыт успешного, хочу подчеркнуть, именно успешного внедрения управленческих комплексов на других предприятиях.
К выбору специалистов компании для совместного внедрения нужно подходить очень тщательно, так как от этого зависит успех и скорость внедрения, к тому же не исключено, что в дальнейшем приходится совместно работать длительное время. Конечно, нужно обратить внимание на количество специалистов, работающих у исполнителя. Спектр решаемых вопросов управленческого учета настолько широк, что этот объем не под силу коллективу из 2-5 сотрудников без потерь в качестве или сроках. Вместе с тем, привлечение специалистов различных компаний к разным подсистемам нежелательно, так как потом очень сложно будет разобраться в недочетах, каждый будет кивать на другого, а спрашивать лучше с одного ответственного.
Крайне полезен опыт внедрения аналогичных проектов у специалистов привлеченной компании, чтобы не стать полигоном для обучения. Такую информацию можно получить у клиентов, с которыми работала или работает эта компания.
Не следует забывать, что работа специалистов исполнителя стоит недешево и ему следует поручить наиболее сложные участки внедрения, такие, как консалтинг, кодирование, обучение. Сопровождать программный комплекс лучше силами своих специалистов. Обычно, по мере внедрения, подсистемы переходят в сопровождение специалистами заказчика, которых необходимо предварительно обучить.
Что еще
Хорошо, когда заказчик четко представляет бизнес-процессы своего предприятия и может выразить свои пожелания исполнителю. Но иногда можно услышать такую фразу: "Сделайте так, чтобы все было хорошо". Никакой консультант-многостаночник не знает бизнес лучше, чем сам заказчик. Каждый бизнес имеет свои особенности. Но здесь опять нужно смотреть на функционал выбираемого программного комплекса, т.к. разработчик закладывает в него свой опыт, и чем шире распространен программный комплекс, тем большая функциональность в него заложена на начальном этапе.
Своевременно обладать необходимой информацией - это единственный способ контролировать свой бизнес. Для построения информационной системы потребуется время. Начинайте уже сегодня.
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