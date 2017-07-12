"Газпром" отчитался о дальневосточных проектах

Ставка сделана на работу со сжиженным природным газом

ПАО «Газпром» возобновило работу по проекту «Владивосток СПГ», теперь он ориентирован в первую очередь на морскую бункеровку сжиженного природного газа (СПГ), сообщает деловая газета «Золотой Рог». Также «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию в 2023-2024 гг. третью линию проекта «Сахалин-2» по производству СПГ, однако окончательного инвестиционного решения по проекту еще нет.

- Мы знаем, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона очень активно развивается судоходство, - отметил в ходе годового собрания акционеров глава ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР. - Самое главное, мы отмечаем интерес со стороны иностранных компаний из этого региона, которые готовы участвовать в этом проекте с пониманием нацеленности на сегмент рынка АТР на газомоторное топливо и, в частности, на бункеровку. Соответственно, мы сейчас регулируем работу по этому проекту: за последние два месяца он перешел в разряд рабочих. Единственное, что следует отметить: мы не будем говорить сейчас о тех же мощностях проекта, о которых заявляли первоначально по «Владивосток СПГ». Сейчас это все-таки проект среднетоннажного производства, и конкретные объемы называть пока что рано.

Изначально потенциал проекта «Владивосток СПГ» (под реализацию которого ПАО «Газпром», кстати, уже завладело внушительных объемов участком земли под Владивостоком) допускал производство сжиженного природного газа с мощностью до 15 млн тонн в год. Первую очередь проекта (на 5 млн тонн СПГ в год) в компании планировали запустить в конце 2018-го - начале 2019-го года, а через два года - еще одну очередь.

Газ для завода планировалось поставлять из газопровода «Сила Сибири», но затем «Газпром» переориентировался на месторождения «Сахалина-3» - Киринское (162 млрд кубометров) и Южно-Киринское (711 млрд кубометров).

«Сила Сибири»: Китай получит свой газ

Алексей Миллер отметил также, что в рамках переговоров с китайскими партнерами достигнута конкретная дата начала поставок газа в Китай в рамках проекта «Сила Сибири».

- Сейчас мы досогласовываем детали, в самые ближайшие дни дополнительные условия к контракту о сроках начала поставок газа в Китай будут подписаны. Мы имеем полное понимание о готовности китайской стороны к выполнению работ, необходимых для начала поставок и прописанных в договоре.

По словам Миллера, проект «Сила Сибири» будет рентабелен на протяжении всего своего жизненного цикла, несмотря на сомнения экспертов, связанные с тем, что цены на энергоносители в последнее время снизились. А вот в допуске независимых производителей газа к «Силе Сибири» Миллер не видит экономической целесообразности для России. Ранее вице-президент компании «Роснефть» Влада РУСАКОВА сообщила о том, что «Роснефть» могла бы существенно расширить поставки российского газа в Китай при условии получения доступа к «Силе Сибири».

- По российскому законодательству независимых производителей допустить до «Силы Сибири» невозможно, и переговоров по этому поводу мы не ведем, - добавил Миллер. - Условия таковы, что весь объем газа - это объем газа «Газпрома». Мощности, которые мы создаем, мы создаем для «Силы Сибири». Соответствующие инвестиции также понес «Газпром», а не независимые производители.

Сахалин газифицирует Индию

Третья очередь проекта «Сахалин-2» по производству СПГ будет построена, однако окончательного инвестиционного решения по проекту еще нет, рассказал Алексей Миллер.

- Окончательное инвестиционное решение будет принято между четвертым кварталом 2018-го и первым кварталом 2019-го года, - добавил Миллер. - Третья линия по плану будет введена в эксплуатацию в 2023-2024 годах. Напомню, что проект строительства завода по СПГ на Сахалине - это самый экономически эффективный проект по СПГ в мире. Ему уже не один год, и он продолжает улучшать свои экономические показатели и производственные мощности, в том числе объемы поставки СПГ и объемы добычи нефти.

Ресурсы проекта «Сахалин-3», в свою очередь, рассматриваются компанией для экспорта газа в Индию на основе своповых разменных операций между несколькими странами. По словам Миллера, в компании уже готов план-график обустройства разработки Южно-Киринского месторождения.

- Наша работа идет строго по этому графику, - отметил Миллер. - Напомню, что срок реализации проекта назначен примерно на 2023 год. Сейчас в рамках «Сахалина-3» «Газпром» ведет геологоразведочные работы на трех лицензионных участках: Киринском, Аяшском и Восточно-Одоптинском. В пределах Киринского участка нами открыты Южно-Киринское и Мынгинское месторождения.

Заместить 5% импорта

По словам Миллера, проблема с импортным оборудованием, попавшим под санкции и необходимым для работы на проекте «Сахалин-3» и других проектах «Газпрома», постепенно и успешно решается. Осталось заместить 5% импорта.

- Как вы знаете, «Газпром» успешно реализует программу по импортозамещению, - отметил Миллер. - Среди оборудования, которое мы определили для себя как очень важное, находятся придонные комплексы добычи, которые мы планируем использовать на «Сахалине-3». Мы успешно ведем сотрудничество с российскими предприятиями, которые готовы производить это оборудование для нужд «Газпрома». Стоит отметить, что интерес российских предприятий к нашей программе просто огромный, и у нас нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время отечественные производители обеспечат поставку придонных добычных комплексов. Напомню, что уже сейчас в результате многолетнего сотрудничества с российскими предприятиями «Газпром» закупает 100% всего ассортимента труб для своих потребностей и уже 95% всей материально-технической продукции. Задумайтесь: 95% мы покупаем в Российской Федерации. Осталось совсем немного.

Ни слова о ТОРах

В ходе пресс-конференции, последовавшей после собрания акционеров «Газпрома», вопросы касательно газификации территорий опережающего развития (ТОР) Приморья и других регионов Дальнего Востока так и не были подняты. Между тем проблема газификации крупных предприятий, входящих в ТОРы, до сих пор стоит особняком на Дальнем Востоке. По словам председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора ЗУБКОВА, темпам газификации регионов до сих пор мешают, во-первых, неисполнение регионами обязательств по подготовке объектов к газификации, а также долги перед «Газпромом» за газ. Приморье, между прочим, не входит в перечень регионов, успешно исполняющих свои обязательства и выплачивающих долги.

- Газификация регионов - это в первую очередь синхронная работа, - отметил Зубков. - Многие власти регионов забывают об этом. На сегодняшний день 36 субъектов РФ отстают в подготовительных работах, а 19 субъектов к ней даже не приступали. Что касается долгов, то в этом году «Газпрому» задолжали на 22% выплат за газ больше, чем в прошлом году. Нам приходится вводить штрафные санкции: сдерживать газификацию или вовсе прекращать в этих регионах, что само по себе нехорошо, ведь от этого страдает в первую очередь качество жизни населения.

Несмотря на долги российских регионов перед «Газпромом», в плане экспорта у компании все замечательно: 27 января этого года компания выполнила рекорд поставок на экспорт - 636,4 млн кубометров газа в сутки в дальнее зарубежье.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": «Сила Сибири» - крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. Магистральный газопровод «Сила Сибири» запроектирован транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Запланированная экспортная производительность «Силы Сибири» - 38 млрд кубометров газа в год, который пойдет в Китай. Протяженность - около 3 тыс. км. В мае 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту на 30 лет.