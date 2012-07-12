Рыболовецкий флагман Камчатки сменил владельцев

Одна из крупнейших рыболовецких компаний Камчатки «АКРОС» сменила владельцев. События, которые последовали после продажи контрольного пакета акций, заставили ее рядовых работников с тревогой смотреть в будущее. Оправданы ли их опасения?

В начале пути

«АКРОС» – наследник Камчатского межколхозного производственного объединения (КМПО). В советское время КМПО считалось одним из ведущих предприятий рыбной отрасли Дальнего Востока. Но в конце 1980-х его дела пошли плохо. Во-первых, сократился промысел иваси, который стал для КМПО базовым. Во-вторых, советская экономика крепко буксовала в новых условиях. Флот предприятия был нацелен только на добычу. Переработка не развивалась. Выходить на международный рынок было практически не с чем.

В 1990-м руководителем Управления промыслового флота КМПО был избран Валерий ВОРОБЬЕВ. Спустя два года, он и его соратники создали на базе предприятия акционерное общество. Уже немногие помнят, что «АКРОС» – это первые буквы слов: акционерная компания рыболовецких и обрабатывающих судов.

За 20 лет «АКРОС» вошел в тройку крупнейших рыболовецких компаний России. В его активе – мощный флот, 1,6 тысяч рабочих мест, более ста наименований продукции, более 600 млн рублей налоговой отдачи в год, береговая база с новыми причалами, холодильником на 2 тысячи тонн, грузовым терминалом и т. д. Для Камчатского края это весьма значимо. Уход такой компании из региона стал бы ударом по его экономике. Еще недавно подобная возможность не допускалась. Но сегодня ее обсуждают всерьез.

Время перемен

В сентябре 2011 года гендиректор ЗАО «АКРОС» Валерий Воробьев и председатель совета директоров Михаил МУЛЛЯР известили акционеров компании о намерении продать свои 53,24 % голосующих акций в уставном капитале. Что заставило их пойти на это? Возможно, Воробьев просто устал воевать. Одно только противостояние с губернатором Камчатской области Михаилом МАШКОВЦЕВЫМ стоило компании 40 тысяч тонн потерянных квот.

Не менее болезненна ситуация с 12 ярусными судами, которые были построены для «АКРОСа» на условиях фрахта с последующим выкупом. Они почти полтора года стояли без работы из-за финансовых споров. В итоге фрахтователь недосчитался порядка 300 млн рублей. Кто-то считает это результатом ошибочных решений Воробьева. Сам он считает иначе. Но это уже история. Сегодня на кону судьба не только тех ярусоловов, но и всей компании.

Новый владелец контрольного пакета акций стоимостью почти $100 млн – группа акционеров компаний, входящих в Ассоциацию «Рыбопромышленный холдинг «Карат» из Мурманска. Все понимали, что перемен не избежать. Однако эти перемены стали происходить очень быстро. Причем некоторые из них вызвали тревогу в коллективе, особенно когда на продажу пошли суда, торговая сеть, спортивная база и другие объекты. Это имущество ЗАО «АКРОС» было заработано тяжелым трудом. Новое руководство считает его непрофильными активами. Затем было принято решение о реорганизации компании. А когда ее акции вдруг стали падать в цене, будущее стало еще более тревожным.

Цена вопроса, вопрос цены

В начале 2012-го кто-то пустил слух: якобы, акции «АКРОСа» скоро ничего не будут стоить. Возник ажиотаж. Акционеры начали спешно избавляться от ценных бумаг. В феврале-марте 2012 года некто скупил акции 149 акционеров «АКРОСа» в среднем по 1,200 руб. Позже ООО «Центр инвентаризации и оценки недвижимости» оценило рыночную стоимость акции ЗАО «АКРОС» в 1,202 рубля (кстати, оценщик – из Мурманска, как и «Карат»).

Как известно, номинал акции – доля акционера во всем, что имеет акционерное общество (капитал, имущество, доход). То, чем владеет сегодня «АКРОС», – это результат работы всего коллектива (один причал стоит миллиарды рублей). И можно понять эмоции людей, стоявших у истоков компании, когда их вклад в общее дело оценивают в 1,200 руб. за акцию, тогда как акции В. Воробьева и М. Мулляра были проданы в среднем по $726.

В итоге, 5 рядовых акционеров подали на «АКРОС» в Арбитражный суд иск, который содержал ряд требований, в том числе признать недействительным решение о реорганизации ЗАО.

Однако подобные действия акционеров, которым совокупно принадлежит только 0,41 % акций, вряд ли имеют перспективу. Можно не сомневаться в том, что реформы, которые запланированы новыми владельцами «АКРОСа», будут проведены. Вопрос в том, какие у них планы.

Тревоги и надежды

За последние несколько лет группа акционеров компаний, входящих в Ассоциацию «Карат», приобрела несколько крупных рыбодобывающих предприятий Северо-Запада и Дальнего Востока России. Помимо «АКРОСа» это ЗАО «РОЛИЗ», ОАО «Мурманский Траловый Флот» и ОАО «Мурманский Губернский Флот».

Все сделки по приобретению акций этих предприятий проходили с использованием кредитных средств российских банков. Акционеры «АКРОСа», которые обратились в суд, именно в этом видят подвох. По их словам, акции Валерия Воробьева и Михаила Мулляра были куплены компанией «Карат-1» за счет кредита в Сбербанке, поручителем которого стало ЗАО «АКРОС» всеми своими активами, что может привести к банкротству последнего и присвоению его имущества иными лицами.

Однако нынешний гендиректор «АКРОСа» Алексей ФОМИН с этим не согласен: «Договор поручительства ЗАО «АКРОС» перед ОАО «Сбербанк России» заключен. Его заключение в соответствии с нормами закона предварительно одобрено большинством акционеров на внеочередном общем собрании акционеров, при этом ЗАО «Карат-1» как лицо, заинтересованное в совершении указанной сделки в силу закона, в голосовании участия не принимало. Указанная сделка не может повлечь негативных последствий для общества уже потому, что ЗАО «Карат-1» как основной акционер, напротив, заинтересовано в недопущении подобной ситуации».

Что касается грядущей реорганизации компании, то, по словам Алексея Фомина, она не нанесет вреда акционерам: «На стоимости акций ЗАО «АКРОС» реализация решений акционеров компании о реорганизации не может отразиться, так как общества, выделившиеся из ЗАО «АКРОС», являются собственностью ЗАО (учредитель с долей 100%), и причин для уменьшения рыночной стоимости акций нет».

На Камчатке пока надеются, что компания останется важной частью экономики края. Но оправданы ли эти надежды, покажет только время.

Кирилл МАРЕНИН, «Дальневосточный капитал».