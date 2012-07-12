На Дальнем Востоке обоснуется «Русское море»

Группа компаний «Русское море» планирует в ближайшие годы запустить собственный проект по добыче рыбы, ловля, скорее всего, будет производиться на Дальнем Востоке и в Атлантике. Об этом сказал агентству «Прайм» основатель и совладелец компании Максим ВОРОБЬЕВ.

Максим Воробьев не сообщил объем инвестиций в проект, однако отметил, что он будет намного больше запланированных инвестиций в аквакультурное направление, установленных на уровне 3 млрд рублей на три года.

Группа компаний «Русское море» была основана в 1997 году, начав свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии.

Недавно компания предпринимала попытки приобрести Находкинскую БАМР (Приморье), однако сделка не состоялась.

«Дальневосточный капитал».