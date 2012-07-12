Ryder&Scott оценит запасы Якутской ТЭК

В результате выполненного пересчета запасов ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (входит в нефтегазовый блок Группы «Сумма») на четверть увеличило запасы и привлекло компанию Ryder&Scott для подготовки международного отчета.

«В 2011 г. были пересчитаны запасы трех месторождений, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) – Средневилюйского, Мастахского газоконденсатных месторождений и Толонского участка углеводородов, в итоге запасы были увеличены на 25%», – прокомментировал генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Заирбек ЮСУПОВ.

Работы по увеличению запасов вызваны необходимостью уточнения геологической и геолого-технологической модели залежей разрабатываемых пластов для мониторинга и рационального управления разработкой. Накопленные промысловые данные за более чем десятилетний период позволили по-новому оценить ресурсный потенциал месторождений.

Тендер по подготовке международного отчета выиграла компания Ryder&Scott («Райдер Скотт Нефтяные Консультанты»). По условиям договора компания Ryder&Scott проведет аудит, оценку запасов и ресурсов углеводородного сырья. Заключения компании Ryder&Scott по сертификации запасов расцениваются банками и частными инвестиционными группами как высоко надежные.

«Дальневосточный капитал».