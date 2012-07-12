АЛРОСА прогнозирует рост добычи алмазов

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» принял за основу план производственного развития компании до 2021 года, в рамках которого прогнозируется рост объемов добычи по группе АЛРОСА до 38-40 млн карат. Это на 15% больше, чем по итогам 2011 года.

Рост будет обеспечен прежде всего строящимися подземными рудниками ОАО «АЛРОСА» и выходом на проектную мощность ОАО «Севералмаз». «При этом доля алмазного сырья, добываемого открытым способом, будет планомерно снижаться – с 72,8% в 2011 году до 40% в 2021 году, а добываемого подземным способом – увеличиваться, с 27,2 до более чем 60%, соответственно», – отмечается в сообщении компании. Кроме этого, АЛРОСА изучает возможность приобретения алмазодобывающих активов, прежде всего на территории РФ.

Ключевыми задачами стратегии до 2021 года являются: обеспечение эффективного развития компании за счет концентрации на основном виде бизнеса – алмазодобыче; сохранение лидирующих позиций на мировом рынке; опережающее воспроизводство минерально-сырьевой базы; повышение рыночной стоимости компании; реализация инвестиционных проектов по вводу новых мощностей.

«Дальневосточный капитал».