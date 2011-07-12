МТС прирастает оптоволокном

В первом полугодии 2011 года в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири компанией МТС построено свыше 200 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а зона покрытия сети 3G увеличена в четыре раза.

В настоящее время работы по обновлению сети ведутся в Хабаровском, Приморском, Камчатском и Забайкальском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Иркутской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, а также в Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия.

Всего в планах компании на 2011-2012 годы - строительство более 500 километров городских ВОЛС и почти 300 километров зоновых ВОЛС на Дальнем Востоке. Для улучшения качества связи будут установлены свыше тридцати новых контроллеров, четыре новых коммутатора и два GPRS-узла. В результате модернизации сети воспользоваться инновационными услугами в сети «третьего поколения» МТС смогут 90% жителей регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

«Главная задача модернизации телекоммуникационной инфраструктуры - улучшение качества жизни населения региона, повышение доступности самых современных сервисов. В летнее время в связи с отпусками нагрузка на сеть снижается, благодаря чему риск неудобств для клиентов из-за проводимых работ стремится к нулю. Поэтому самые масштабные работы по развитию сети в регионе запланированы на ближайшие месяцы. Рывок в вопросе улучшения качества связи позволит значительно развить потенциал регионов», - отметил директор филиала МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Алексей САЛЬВА.