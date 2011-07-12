Подножка от железной дороги

Грузовая база портов Дальневосточного бассейна к 2030 году будет обеспечена минерально-сырьевыми и лесными ресурсами Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также контейнерами, следующими по коридору «Восток-Запад». Однако развитие этих портов ограничено пропускной способностью железной дороги.

Тем не менее планируется развивать транспортный узел «Восточный-Находка», порт Посьет, создавать угольные терминалы на побережье залива Петра Великого, в порту Ванино и на острове Сахалин в районе мыса Изыльметьева, сообщил и.о. гендиректора ФГУП «Росморпорт» Андрей ЛАВРИЩЕВ на заседании совета Росморречфлота.

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Госпакет Восточного порта вновь готовят к продаже

Минтранс РФ предлагает включить в широкий список приватизации на 2011-2013 годы госпакеты акций всех транспортных компаний. По словам главы Минтранса РФ Игоря ЛЕВИТИНА, в предложениях о продаже находится госпакет акций ОАО «Восточный порт», один раз уже проданный с аукциона. По мнению экспертов, главным претендентом на госпакет остается угольная компания «Кузбассразрезуголь» через оффшор «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед», контролирующая 74,57% (75,07% обыкновенных) акций порта.

Досье "ЗР"

ОАО «Восточный порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный (Приморский края), специализируется на перевалке каменного угля на экспорт с использованием конвейерного оборудования. В 2010 году по сравнению с 2009 годом ОАО «Восточный порт» увеличило перевалку грузов на 1% - до 14 млн 700,3 тыс. тонн.

Напомним, что аукцион по продаже госпакета ОАО «Восточный порт» состоялся 15 февраля 2008 года. К нему были допущены три претендента - ООО «Эдис», ЗАО «Сибуглемет» и ООО «Хорда». По некоторым данным, «Эдис» представлял интересы «Кузбассразрезугля». Фактически борьба на аукционе прошла между двумя этими компаниями, так как представитель «Хорды» не смог попасть на торги.

В результате через двадцать минут после их начала на 19-м шаге победителем стал «Сибуглемет», который заплатил 840 млн рублей при стартовой цене 650 млн рублей.

«Кузбассразрезуголь» оспорил итоги аукциона. Арбитражный суд Москвы признал итоги торгов недействительными и аннулировал договор купли-продажи акций.

Крупно заработать на Ванино государству не удалось

Как и прогнозировали эксперты, внук советского наркома Анастаса МИКОЯНА Иван МИКОЯН не стал оплачивать выигранный его компанией на аукционе госпакет ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино») из-за неоправданно высокой цены актива. Росимущество проведет аукцион по продаже 55% (73% обыкновенных) акций порта повторно.

Победитель первого аукциона, ООО «Сэлтехстрой», предложившее в 11,6 раза раз больше начальной цены госпакета - 10,8 млрд рублей, так и не заплатило деньги. Таким образом, компания потеряла задаток в сумме 93 млн рублей. Дата следующего аукциона и его условия еще не определены.

Как сообщил Иван Микоян в интервью «Ведомостям», к недостаткам конкурса можно отнести и то, что «подготовка к приватизации порта велась в спешке, информации было недостаточно, менеджмент Ванино тянул с предоставлением документов - организаторы аукциона выдали их незадолго до торгов».

Напомним, что аукцион по продаже Ванино эксперты называли едва ли не самой удачной приватизационной сделкой. Однако после торгов, прошедших в мае, многие участники сообщили, что сильно сомневаются в серьезности намерений «Сэлтехстроя». Участники аукциона до сих пор гадают, что произошло и кому понадобилось так поднимать цену на торгах. Один из них предполагает, что «Сэлтехстрой» мог подыграть менеджменту порта, который не заинтересован в смене владельца; другой допускает, что продажа актива была невыгодна арендаторам мощностей порта.

Многие из тех, кто принял участие в первом аукционе, готовы поучаствовать и во втором.

Представитель En+ Олега ДЕРИПАСКИ (владеет 27,8% акций «Порта Ванино») сообщил, что компания готова участвовать в торгах, если они будут объявлены, но по адекватной цене (En+ в мае торговалась до отметки 5,6 млрд рублей). Представитель UCL Holding (сошел с дистанции на цене 4 млрд рублей) сказал, что решение еще не принято. «Сибуглемет» (предлагал 10,81 млрд рублей) тоже будет участвовать в зависимости от стартовой цены, сообщил его гендиректор Александр МЕЛИХОВ. ОАО «СУЭК» также сохраняет заинтересованность в покупке порта, но еще не приняло решения об участии в возможном конкурсе.

Досье "ЗР"

ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая в Хабаровском крае стивидорная компания. Порт обладает 16 причалами, принимает и обрабатывает суда дедвейтом до 45 тыс. тонн. Грузооборот компании в 2010 году составил 6,1 млн тонн.

Находкинский морторгпорт ограничился промежуточными дивидендами

Единственный акционер ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», входит в Evraz Group) - ООО «Сибметинвест» - на годовом собрании принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года и оставить чистую прибыль нераспределенной.

Чистая прибыль предприятия в 2010 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 41,2% - до 498,036 млн рублей.

В конце прошлого года на вне-очередном собрании акционеров порта было принято решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2010 года на 349 млн 961,7 тыс. рублей (7,8 рубля на акцию номиналом 10 рублей), а также направить на дивиденды нераспределенную прибыль 2008 года (474 млн 242,96 тыс. рублей, или 10,57 рубля на бумагу) и 2009 года (476 млн 037,69 тыс. рублей, 10,61 рубля). Компания также выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2009 года на 360 млн рублей (8,0237 рубля на акцию).

В совет директоров из пяти человек вошли три представителя ООО «ЕвразХолдинг»: вице-президент по корпоративным вопросам Джакомо БАЙЗИНИ, вице-президент по правовым вопросам Елена ЖАВОРОНКОВА и директор дирекции учета и контроллинга Олег ПОНОМАРЕВ. Также в совет избраны директор по логистике ООО «Торговая компания «ЕвразХолдинг» Павел ЛЕБЕДЕВ и управляющий директор порта Юрий ДОРОГАНЬ.

Досье "ЗР"

ОАО «Находкинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Находка. Уставный капитал АО составляет 448 668 840 рублей, он разделен на 44 866 884 обыкновенные акции номиналом 10 рублей. 100% акций принадлежит ООО «Сибметинвест», которым на паритетной основе владеют входящие в Evraz Group ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» и ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат».

ВМТП приобрел новые перегружатели за 8 млн евро

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) получило два контейнерных перегружателя RMG (контейнерный перегружатель на рельсовом ходу), изготовленные компанией Liebherr Container Cranes Ltd. на предприятии в ирландском городе Килларни.Суммарная стоимость новых перегружателей составляет порядка 8 млн евро.

Перегружатели на рельсовом ходу грузоподъемностью 45 тонн и производительностью 30 контейнеров в час проектировались с учетом всех технологических особенностей территории, предназначенной для складирования контейнеров в тылу причалов №14-15 ВМТП.

Особенностями техники являются широкая колея (63 метра), размер консолей - по 15 метров каждая, длина главной балки - 100 метров, вес главной балки - 165 тонн.

В ВМТП перегружатели были доставлены в разобранном виде специальным судном, которое оснащено кранами повышенной грузоподъемности 450 тонн. Переход Килларни - Владивосток занял 40 суток. При выгрузке конструкций на причал использовалось судовое грузоподъемное оборудование. В дальнейшем, в процессе монтажа перегружателей, будут задействованы два мобильных крана из парка ВМТП, грузоподъемностью по 100 тонн каждый.

Ввод в эксплуатацию перегружателей запланирован в сентябре 2011 года.

В пресс-службе порта отметили, что в течение 2011 года парк перегрузочной техники ВМТП значительно пополнится.

Так, в первом полугодии уже были приобретены и введены в эксплуатацию 3 ричстакера (погрузчик, предназначенный для работы с контейнерами – Иф) Kalmar, автопогрузчик Kalmar грузоподъемностью 37 тонн, пять автопогрузчиков Toyota от 2,5 до 5 тонн и два автоматических спредера для кранов Gottwald. В ближайшее время ожидается поступление двух тягачей Kalmar и двух полуприцепов к ним.

Кроме того, компанией подготовлены технические условия и подписаны контракты на поставку двух причальных контейнерных перегружателей Liebherr и двух контейнерных перегружателей на пневмоходу Kalmar, поставка которых запланирована на весну 2012 года.

В пресс-службе сообщили, что АО «ВМТП» уделяет особое внимание работе с контейнерными грузами. Оживление экономики после кризиса самым позитивным образом отражается на этом виде грузопотока. В планах компании переработать в текущем году порядка 400 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 15% больше чем в 2010 году.

Досье "ЗР"

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. ООО «М-Порт» принадлежит 95,6% акций порта. По 50% уставного капитала «М-Порт» принадлежит ЗАО «Порт-Актив» (контролируется менеджментом ВМТП) и ОАО «Дальневосточное морское пароходство».

Порт Троицы

Акционеры ОАО «Морской порт в бухте Троицы» («Порт Троицы») на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2010 года в связи с чистым убытком в размере 9,688 млн рублей. По итогам 2009 года дивиденды также не выплачивались в связи с чистым убытком в размере 29,918 млн рублей.

В совет директоров избраны 5 человек, в том числе генеральный директор ООО «ТрансГрупп АС» Дмитрий НИКОЛАЕВ, начальник отдела ООО «ТрансГрупп АС» Владимир КОЗЛОВ и начальник управления оперативной деятельности ООО «Управляющая компания «Логистик Сервис Групп» Владимир РУБАЛЬСКИЙ.

В годовом отчете сообщается, что «Порт Троицы» в 2010 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2009 годом на 59%, до 220,5 тыс. тонн. При этом объемы перевалки металлолома выросли более чем в 3 раза, автомашин и спецтехники – более чем в 4 раза. Выручка порта в 2010 году выросла в 1,6 раза, до 93,695 млн рублей.

В октябре 2010 года сложились форс-мажорные обстоятельства на линии перевалки контейнеров КНР - Зарубино – Сокчо (Южная Корея): из-за поломки винта парома линия была приостановлена, поэтому объем перевалки контейнеров уменьшился к уровню 2009 года на 52%.

Досье "ЗР"

«Морской порт в бухте Троицы» расположен на юге Дальнего Востока в заливе Посьета, бухте Троицы, в 66 км от перехода КНР, является коротким плечом для транзитных грузов из Китая в Японию, Южную Корею. Порт специализируется на экспортной отгрузке леса, импорте автомобилей из Японии и обслуживании грузопассажирской линии КНР - Зарубино – Сокчо. ООО «Транс Групп АС» и близкие ей компании контролируют более 50% акций АО, ООО «Три Е» (Владивосток) принадлежит 10%.