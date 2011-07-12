ДГК и Gazprom Marketing планируют заключить договор о покупке сокращений выбросов

Совет директоров ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) на заседании 20 июля планирует рассмотреть вопрос об одобрении заключения между АО «ДГК» и Gazprom Marketing and Trading Ltd (входит в Группу «Газпром») договора о покупке сокращений выбросов, сообщается в материалах к заседанию совета директоров.

В повестку дня собрания также включены вопросы утверждения целевых значений ключевых показателей эффективности общества и бизнес-плана на 2011 год, утверждения программы страховой защиты на 2012 год и скорректированного реестра непрофильных активов общества.