Природа прибыли

Весна ознаменовалась знаковым для всего лесопромышленного комплекса островного региона событием. Сахалинскую область с ознакомительным визитом посетили представители китайской компании «Природа». Поводом для посещения делегацией восточных предпринимателей островного края стал проект, представленный на прошедшей с 22 по 23 марта в Пекине презентации Сахалинской области. Речь идет о создании на Сахалине комплексного деревообрабатывающего производства. Узнать подробности о данной программе и, что называется, на месте оценить ее перспективы пожелали китайские инвесторы.

Как сообщили «ДК» в министерстве экономического развития Сахалинской области, проект предполагает создание на территории островного региона современного, конкурентоспособного комплексного лесопромышленного предприятия с вертикально-интегрированной структурой. Напомним, вертикальная интеграция в микроэкономике подразумевает владение одним холдингом всей цепочкой в производстве и продаже того или иного товара или услуги. В данном случае это означает, что инициатор проекта – ООО «Бизнес-Маркетинг» планирует не просто рубить лес и отправлять кругляк на экспорт (этим экономическим предложением дальневосточников не удивишь), но перерабатывать древесину и торговать уже готовой продукцией. Реализовать полный производственный комплекс компания намерена через созданную на основе механизма государственно-частного партнерства «дочку» – «Бизнес-Маркетинг-Сахалин».

Сырье для деревопереработки будет добываться на территориях пяти лесничеств центральной и северной части Сахалинской области: Охинском, Ногликском, Александровском, Тымовском и Смирныховском. Кстати, общая площадь лесных участков, которые планируется передать в аренду компании, составляет более 1 млн га. Запас спелой и перестойной древесины на них, по оценкам специалистов, приближается к 60 млн куб. метров.

Согласно данным министерства экономического развития Сахалинской области, ежегодный отпуск древесины хвойных пород (лиственница, ель, пихта) на проекте планируется в границах 740-750 тыс. куб. м. При этом ожидаемая проектная мощность деревообрабатывающего производства составит 200 тыс. куб. м пиломатериалов и 370 тыс. куб. м технологической щепы в год.

История в комплексе

Собственно говоря, внимание иностранных деловых кругов к проекту, который губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН еще до презентации называл одним из ключевых в обойме региональных инвестиционных предложений, вполне объяснимо. Например, он же был отобран экспертным советом и вошел в число 12 приоритетных направлений сотрудничества, представленных в сентябре 2010 года на международной конференции «Россия и Китай: развитие партнерства. Новые возможности».

История же проекта коммерческого развития деревообработки началась еще ранее. Как поясняет заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Александр КОСТИН, соглашение с хабаровской компанией «Бизнес-Маркетинг» о совместной работе по подготовке и реализации проекта «Комплексное деревообрабатывающее производство» было заключено региональными властями еще в 2009 году.

– Концепция данного проекта включает формирование транспортной и энергетической инфраструктуры, лесозаготовительной базы и деревообрабатывающего производства, – рассказывает Александр Костин.

Модели на уровне

В 2008-2009 годах в островном регионе была разработана и утверждена «Стратегия развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области на период до 2020 года». В ней были сформулированы две модели внутренней организации лесопромышленного комплекса.

Первая включает организацию и упорядочение деятельности малых предприятий, уже работающих в центральной и южной частях острова.

– Для содействия их развитию целесообразно разработать отдельную целевую программу, включающую мероприятия по субсидированию процентных ставок по лизинговым и кредитным платежам при приобретении специализированной лесозаготовительной, транспортной и деревообрабатывающей техники, а также расходов на обеспечение противопожарного обустройства лесов на арендованной территории и на строительство и реконструкцию лесовозных дорог, – рассказывает и. о. министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Борис ПЕРМЯКОВ.

Кроме того, для обеспечения работы таких предприятий сырьем в программу должен быть включен план по выставлению на аукционы лесных участков с разными объемами разрешенного отпуска древесины – от полутора до двадцати тыс. кубических метров древесины в год.

Работа над созданием этой программы ведется и уже близка к завершению.

А вот вторым, прорывным направлением развития лесного дела должна стать реализация крупного инвестиционного проекта – «Комплексное деревообрабатывающее производство».

Лес ждет перемен

Стоит отметить, что к реформированию коммерческого сектора лесопромышленного комплекса и выводу деревоперерабатывающей промышленности на качественно новый уровень региональные власти приступили более чем основательно. Учеными, экономистами и представителями деловых кругов была проведена большая предварительная работа. Именно в ее контексте впервые зашла речь о реализации в Сахалинской области комплексного инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства. Причем еще на стадии формирования идеи базисом, основанием всей концепции проекта и его основным инструментом реализации был избран прекрасно себя зарекомендовавший ранее механизм государственно-частного партнерства.

Именно государственно-частное партнерство по оценке созданного при правительстве островного региона научно-экспертного совета лучше всего подходит для реализации инновационных программ. Согласно рейтингу российских регионов Министерства регионального развития, по инновационному потенциалу Сахалинская область находится на втором месте в Дальневосточном федеральном округе и на девятом месте в Российской Федерации. Причем в качестве первого и, пожалуй, наиболее приоритетного направления в развитии инновационной деятельности губернатор островного региона Александр Хорошавин выделил задачу организации на территории области высокотехнологичных перерабатывающих производств.

Все эти соображения и учитывали представители китайской компании «Природа», подписывая 25 апреля 2011 года соглашение о совместной реализации проекта создания комплексного деревообрабатывающего производства на Сахалине с компанией «Бизнес-Маркетинг-Сахалин».

По этому соглашению китайский бизнес при поддержке властей КНР готов инвестировать в проект около 6,25 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей пойдут на строительство и реконструкцию инфраструктуры, 1,7 млрд рублей – на организацию лесозаготовительного производства, 1,6 млрд рублей – на деревопереработку, 450 млн рублей – на строительство мини-ТЭЦ. Как подчеркивает директор «БМ-Сахалин» Константин БЕЗНОСЮК, в рамках проекта до 2013 года предполагается построить 80 км лесных магистралей, 100 км лесовозных дорог, начать возведение железнодорожного тупика и нижнего склада на станции Ныш. К 2013 году объем ресурса в освоении должен составить 280 тыс. кубометров в год, экспорта – 200 тыс. кубометров в год, прибыли – 760 млн руб. в год. На полную мощность завод выйдет к 2015 году. Реализация проекта на первом этапе позволит создать 250 рабочих мест. Срок окупаемости проекта варьируется от 8 до 12 лет. А планируемая выручка от его реализации составит около 3 млрд рублей в год без НДС.

В настоящий момент, сообщают представители министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, проект одобрен на заседаниях лесопромышленного и экологического советов области. Кроме того, он вошел в приоритетный перечень Минрегионразвития России.

– Сейчас проводится доработка заявок для включения проекта в перечень ключевых программ нашей области, что позволит региональным властям оказывать содействие в его реализации, в том числе финансовое, – поясняет Борис Пермяков.

Кроме того, практически завершена подготовка заявки для согласования проекта в Федеральном агентстве лесного хозяйства и его дальнейшего включения в перечень проектов Минпромторга РФ. После этой процедуры с ООО «Бизнес-Маркетинг» будет заключен договор аренды участков лесного фонда общей площадью порядка миллиона гектаров – и проект вступит в фазу практической реализации.

Семь сотен аргументов

Разумеется, власти островного региона не скрывают своей заинтересованности в проекте и даже внесли его в стратегию развития Сахалинской области до 2015 года и на период до 2018 года. Ведь помимо развития деревоперерабатывающей промышленности проект дает мощный импульс для роста целому ряду других отраслей: транспортной, строительной, сфере услуг. Очевидно, что он позитивно скажется и на дальнейшей судьбе профессионально-технических училищ, в которых будут готовиться молодые кадры, а также внесет значимый вклад в дело закрепления населения на островах. Нельзя забывать и о семи сотнях рабочих мест, которые должен дать Сахалину проект развития деревоперерабатывающего производства.

Косвенным подтверждением его успешности является внимание, которое уделяют проекту иностранные коммерсанты. Вкладывать солидные средства в сомнительные мероприятия – не в духе восточных бизнесменов. Зато принять участие в реализации тщательно продуманного и поддерживаемого на самых высоких уровнях власти начинания они не откажутся. Что доказывают визит представителей китайской компании «Природа» и его первые результаты.