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Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
Дальний Восток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Магаданской области и Камчатском крае.
Высокоскоростной мобильный интернет доступен 77% жителей Магаданской области. Сеть 4G запущена в Магадане, Соколе, Уптаре, Оле, Палатке, Снежном, Снежной долине, Радисте, Дукче, вдоль федеральной трассы «Колыма» на участке автодороги Магадан – Сокол. В Камчатском крае 4G-интернет Tele2 доступен на территории, где проживает более 70% жителей региона: в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, Рыбачем и Паратунке.
Для модернизации сети Tele2 использует надежное и современное телекоммуникационное оборудование Nokia Networks. Единый вендор позволяет вести более качественные мониторинг и настройку сети. Компания обеспечила в регионах широкое покрытие и высокую скорость передачи данных.
Чтобы клиенты Tele2 оценили качество и скорость мобильного интернета, компания запустила акцию «Безлимит в 4G» при подключении или переходе на тарифы «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Акция продлится до 31 августа 2018 года. Подробнее об акции на сайте tele2.ru.
Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:
«Компания запустила качественную сеть LTE и предлагает жителям Камчатского края и Магаданской области оценить преимущества нового стандарта связи. Для этого мы предоставляем клиентам тарифную линейку по доступным ценам и безлимитный скоростной мобильный интернет в сети 4G до конца лета».
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