На Дальнем Востоке импорт стройке не товарищ

Единственная область в строительстве, которую заместить отечественным продуктом невозможно, - это область знаний

Строительный бизнес, как и многие другие сферы экономики на Дальнем Востоке, переживает не лучшие времена. Одна из наиболее серьезных проблем - значительное удорожание стройматериалов импортного производства, что ведет к увеличению себестоимости строительства. Стимулирует ли это развитие дальневосточных производителей и с какими проблемами они сталкиваются, выяснял журнал «Дальневосточный капитал».

Вступивший в силу Федеральный закон «О промышленной политике» подарил производителям новые инструменты. Среди них Фонд развития промышленности, специальные инвестиционные контракты, критерии определения российского продукта. Также закон закрепил понятия «индустриальный парк» и «промышленный кластер», обозначил условия инвестирования, которые фиксируются в рамках специальных инвестиционных контрактов на долгосрочный период - до 10 лет. Все это позволит эффективно продолжить работу по модернизации промышленной инфраструктуры в регионах и повысить инвестиционную привлекательность территорий опережающего развития.

Самодостаточный Дальний Восток

Все вместе - и поддержка государства, и санкции, которые влияют на стоимость строительных материалов, - мотивирует российские предприятия к выпуску действительно конкурентоспособных товаров, подталкивает отечественных производителей находить новые способы и материалы для выполнения этой задачи. И дальневосточники не исключение.

Несмотря на то что, по данным Минпромторга, доля производства строительных материалов на Дальнем Востоке составляет всего 0,76% от общего объема производства всей страны, этого хватает для того, чтобы удовлетворить спрос местных строителей. На территории ДФО действует более 700 предприятий по производству различных стройматериалов: есть заводы по производству железобетонных конструкций, кирпича, нерудных и теплоизоляционных материалов. Имеющиеся мощности производственной базы предприятий обеспечивают потребность строительных организаций в сборных железобетонных изделиях и конструкциях, светоограждающих конструкциях из ПВХ и деревянного профиля, стеновых, нерудных материалах, стеновых блоках из пенобетона, товарном бетоне и растворе, в теплоизоляционных, кровельных материалах и т. д.

«Конечно же, путь импортозамещения надо проходить, и местные производители на этом поприще делают далеко не первые шаги. Базовые стройматериалы, такие как каркас, стены, кровельные материалы, еще до волны импортозамещения приобретались у региональных производителей, - говорит директор филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», кандидат архитектурных наук, профессор, член президиума Российской академии архитектуры и строительных наук Владимир СМОТРИКОВСКИЙ. - Другой вопрос, что все возможности нашей территории до конца не использованы. Например, ДальНИИС в свое время создавался для исследования ресурсов и возможностей рынка региона, что позволяло бы производить строительные материалы с использованием местной базы и которые соответствовали бы специфике региона (при их создании учитываются особенности рельефа, климата, средняя температура воздуха). На Дальнем Востоке есть такие ресурсы, которые могли бы стать основными «ингредиентами» высокотехнологических строительных материалов. И если бы строительная наука финансировалась на должном уровне, процесс импортозамещения проходил бы в разы быстрее.

Тем не менее местные компании осваивают новые производства. Например, наладился выпуск облицовочных материалов, лакокрасочных покрытий. Также идет освоение импортных технологий, например деревянного каркасного домостроения. Если раньше такие дома привозили из Канады или США, то сегодня подобное никому не придет в голову».

По словам Смотриковского, пока импортозамещение отстает в сфере строительного оборудования. «Современные насосные станции, вентиляционное оборудование, кондиционирование - в общем, все то, что создает современный комфорт в здании, на отечественном рынке пока мало производится, - говорит он. - Не освобождена на данный момент от импорта и строительная техника: крановое оборудование, автомобили. Хотя, на мой взгляд, и в этих сферах многое было сделано - импортозамещение двигается медленно, но верно».

Есть, по мнению специалистов, области в строительстве, которые заместить отечественным продуктом невозможно, и одна из них - это область знаний. «Мы должны обмениваться информацией со странами, которые добились качественных продуктов в строительной отрасли. И мы обязаны перенимать их опыт», - уверен Смотриковский.

Кризис бьет по производству

Дальний Восток демонстрирует гораздо более оптимистичную статистику, чем в целом по России. Она неравномерна по субъектам Федерации, кризис в разной мере коснулся экономики регионов, но ДФО демонстрирует рост индексов промышленного производства, добычи полезных ископаемых. А главное, регион рассчитывает на запуск новых проектов - больших и малых, которые получат развитие благодаря федеральной поддержке инвестиций, механизмам, предложенным в рамках территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток.

Все это должно обеспечить заказами строительную отрасль, которая, в свою очередь, востребует стройматериалы, в том числе отечественные. Стройиндустрия сможет рассчитывать на масштабирование своего производства. А, как известно, рост объемов ведет к снижению стоимости продукции. Эта объективная рыночная взаимозависимость должна непосредственным образом повлиять на развитие собственных производств, на реальное импортозамещение в отрасли.

Хотя, конечно, нужно признать, сегодняшняя ситуация на строительном рынке пока демонстрирует спад - в среднем на 15%. «Сейчас речь идет главным образом о том, чтобы сохранить работу и не выпасть из рынка, - говорит Смотриковский. - Только в Приморском крае в строительном производстве были заняты до 10% населения. Сегодня этот процент сократился до 5% и многие высококвалифицированные специалисты оказались невостребованными. Большие проекты, как правило, уходят в крупные строительные компании, которые носят уже не региональный, а федеральный характер. Ведь у них есть возможность получить банковскую гарантию, взять кредит и тем самым обеспечить любой проект. С более мелкими компаниями банки стараются не работать. Это убивает региональный малый и средний бизнес в строительной сфере».

Тем не менее, считают другие эксперты, в частности и чиновники Минвостокразвития, работы хватит всем. Главное - запустить проекты развития.

Неравные условия, недобросовестная конкуренция

Тормозят развитие отрасли и недобросовестная конкуренция, и, как следствие, сложившиеся стереотипы о низком качестве отечественной продукции. «Наши заводы работают с низкой рентабельностью - всего 10-15%, - поделился Смотриковский. - Но и эту рентабельность еще более понижают, когда аналогичную продукцию завода производят в кустарных условиях и продают по более низкой стоимости. А люди покупают, ведь внешне фальсификация от качественного товара не отличается. А то, что у подделки технология производства не соблюдается и она недолговечна, выясняется при эксплуатации. Таким образом, заводы несут убытки, и даже крупные компании балансируют на грани банкротства именно по этой причине».

По мнению эксперта, выходом из этой ситуации могло бы стать совершенствование системы контроля качества. В данный момент не существует надежного заслона, который не позволит попадать некачественным стройматериалам импортного или отечественного производства на стройку. И это мешает развитию строительной отрасли.

И если отсутствие грамотной системы контроля качества - это бич строительства всей России, то положение дальневосточников усугубляется и другими факторами. Местным производителям намного сложнее конкурировать с компаниями из центральных регионов России. Создать производство на Дальнем Востоке сложнее, во-первых, из-за географического положения, во-вторых - отсутствия значительных финансовых ресурсов в регионе, в-третьих - небольшого населения.

«И очень странно видеть, как производство, которое уже зарекомендовало себя, не может привлечь клиентов в лице местных компаний. Его просто игнорируют и продолжают закупать стройматериалы в Центральной России. При этом материалы могут быть абсолютно одинаковыми по качеству, а местные - еще и выигрывать за счет более низкой стоимости», - говорит Владимир Смотриковский.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.