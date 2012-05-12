РЖД пообещали триллионы

В предстоящее десятилетие в модернизацию и развитие инфраструктуры РЖД вложат около 5 трлн рублей, чтобы приблизить дальневосточные порты к центру России и снять ограничения для движения грузов по направлению к портам Ванино и Советская Гавань. Об этом сказал на совещании по развитию железнодорожной инфраструктуры и скоростного движения Владимир ПУТИН.

«На Дальнем Востоке завершается строительство Кузнецовского тоннеля, что позволит снять ограничения для движения грузов по направлению к портам Ванино и Советская Гавань, расширяются подходы к портам Усть-Луга и Приморск на северо-западе. Построена трасса до Нижнего Бестяха, что позволит запустить проекты по комплексному освоению юга Якутии», – сказал Владимир Путин.

«Дальневосточный капитал».