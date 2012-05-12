Углегорский порт наращивает мощности

Компания Samsung вложит в развитие порта Углегорска $50 млн, сообщила на заседании областной думы министр инвестиций и внешних связей Сахалинской области Екатерина КОТОВА. Корпорация из Южной Кореи приобрела долю в порту и уже начала совместно с российскими соучредителями работы по реконструкции его гидротехники и инфраструктуры.

В результате проведенных работ будет увеличена экспортная отгрузка угля с углегорских месторождений с 800 тыс. до 3 млн тонн. По итогам 2011 года через Углегорский порт было отгружено 1200 тысяч тонн. В целом же программа создания новых мощностей в порту рассчитана на экспорт до 5 миллионов тонн угля в год. Инвестором выступила компания «Сахалинуголь».

«Дальневосточный капитал».