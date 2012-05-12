На Амурском судостроительном заложили второй корвет

На Амурском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки гвардейского корвета «Громкий». В ней приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, представители Минобороны РФ, Тихоокеанского флота, Дальневосточного центра судоремонта и судостроения.

Это уже второй корабль серии корветов на Амурском судостроительном заводе. Он будет построен для Тихоокеанского флота РФ и предназначен для действий в ближней морской зоне. Срок сдачи корабля – 2015 год.

– Для нашего края оборонный заказ является важнейшей составляющей экономики, – отметил губернатор. – В этом году при содействии Объединенной судостроительной корпорации началось техническое перевооружение предприятия. Это позволит заводу изготавливать самые современные виды техники для ВМФ России.

«Дальневосточный капитал».