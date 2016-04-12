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Банки России и Китая будут сотрудничать в рамках финансирования проектов Сибири и Дальнего Востока

12 Апреля 2016, 15:29 | Дальний Восток

Сбербанк подписал Рамочное соглашение между российскими и китайскими банками о финансовом сотрудничестве в области развития Сибири и Дальнего Востока РФ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В ходе Форума по инновационному сотрудничеству, организованного в рамках Российско-Китайского Финансового Совета, между российскими и китайскими финансовыми институтами состоялось подписание Рамочного соглашения о сотрудничестве в области развития Сибири и Дальнего Востока России, в том числе территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Стороны договорились наращивать взаиморасчеты в национальных валютах, увеличивать объемы торгового финансирования, а также сотрудничать в рамках финансирования и привлечения инвестиций для проектов Сибири и Дальнего Востока. Соглашение распространяется на такие сферы, как строительство инфраструктуры, добыча ископаемых, генерация электроэнергии, строительство промышленных парков, а также на развитие лесо-, агро- и рыбопромышленных комплексов и др.

С российской стороны документ подписали Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк, Байкальский Банк ПАО Сбербанк, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Фонд развития Дальнего Востока и Забайкальского региона»; с китайской стороны – ООО «Банк Харбина», ООО «Банк Чунцина», ООО «Банк Даляня», ООО «Банк Внутренней Монголии», ООО «Банк Хайнаня». Со стороны Сбербанка соглашение подписали Председатель Дальневосточного Банка Сбербанка Евгений Титов и Заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка Евгений Елисеев.

По итогам подписания Евгений Титов отметил: «За последние годы многое было сделано для сближения России и Китая – состоялись визиты на высшем уровне, были значительно расширены сферы внешнеторговых интересов, а также осуществлялись крупномасштабные проекты. Уверен, что подписание Рамочного соглашения о финансовом сотрудничестве в области развития Сибири и Дальнего Востока России откроет новые горизонты перед значимыми инфраструктурными проектами и станет дополнительным драйвером развития торгово-экономических отношений России и КНР».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  инвестиции 



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