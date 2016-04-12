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Приморский бизнес стал меньше жаловаться, а больше - предлагать
Бизнес-омбудсмен Приморского края предлагает мэрам городов и районов чаще встречаться с предпринимателями
Количество обращений от субъектов бизнеса по поводу работы муниципальных органов власти в 2015 году сократилось, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Реже всего предприниматели жалуются на краевых чиновников, а большинство обращений - как правило, не с жалобами, а с предложениями по совершенствованию законодательства - по-прежнему касаются федеральных органов власти. Такова статистика, которая содержится в отчете, представленном бизнес-омбудсменом Приморья Мариной ШЕМИЛИНОЙ депутатам краевого парламента.
Как следует из документа, в целом предпринимательский климат в Приморье постепенно улучшается. Так, среднее время регистрации предприятий в Приморском крае за минувший год сократилось с 22,2 до 10,8 дней, срок получения разрешения на строительство снизился с 300 до 156 дней, а регистрации прав собственности на недвижимое имущество - с 67,2 до 17,7 дней.
В заслугу себе и своему аппарату Марина Шемилина поставила и отсутствие активных протестов дальнобойщиков в Приморье после начала работы системы «Платон»: под председательством бизнес-омбудсмена в крае была создана рабочая группа, в которую вошли крупные автоперевозчики и представители органов исполнительной власти. Группа выработала предложения по внесению изменений в Постановление Правительства РФ, регулирующего оплату проезда по федеральным трассам автомобилей грузоподъемностью свыше 12 тонн. Предложения, которые поддержал в том числе губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, были направлены федеральному бизнес-омбудсмену Борису ТИТОВУ и легли в основу письма, направленного в адрес премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Впрочем, запуск «Платона» все же привел к двукратному росту числа обращений от предпринимателей, занятых в сфере автомобильных грузовых перевозок.
Зато в 2015 году почти вдвое снизилось количество обращений на действия органов местного самоуправления (30% против 58% в 2014 году). Федеральные структуры стали упоминаться реже, но по сравнению с другими уровнями власти за 2015 год они все-таки имеют наибольшую долю обращений в свой адрес. Реже всего предприниматели жалуются на действия должностных лиц органов исполнительной власти Приморья (23% от общего числа).
Что касается муниципальных образований, то из всего количества обращений, поступивших в адрес краевого бизнес-омбудсмена, объективно лидирует Владивосток (53%), так как более трети всех субъектов предпринимательства зарегистрированы именно в столице Приморья. В пятерку городов с наибольшим числом обращений также входят Находка, Артем, Уссурийск и Дальнегорск. По итогам анкетирования среди 186 представителей приморского бизнеса, 54% опрошенных считают, что бизнесу не оказывается никакой поддержки на муниципальном уровне власти. Ощутимой поддержку бизнеса со стороны органов МСУ считают только 12% опрошенных, 34% отметили ее незначительность. Но, по результатам другого опроса, предприниматели края считают, что развитию малого бизнеса более всего мешают снижение покупательского спроса (75% респондентов), высокие ставки по кредитам (48%), проверки надзорных органов, а также рост налоговой нагрузки и общее снижение деловой активности (33%).
Отдельной темой доклада стало соблюдение сроков, которые отводятся органам власти на работу с обращениями предпринимателей. По словам Марины Шемилиной, в целом должностными лицами соблюдается 30-дневный срок для ответа, но есть два случая нарушения сроков со стороны департамента лесного хозяйства Приморского края. Добавим, что депутаты комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности, которые заслушали отчет бизнес-омбудсмена 5 апреля, предложили Марине Шемилиной составить список краевых и муниципальных чиновников, на которых чаще всего поступают жалобы от предпринимателей, и ознакомить с ним губернатора Приморья.
В свою очередь Марина Шемилина предложила ввести практику ежемесячного общения глав городов и районов с представителями бизнеса, а также выступлений регионального Уполномоченного на заседаниях Совета глав городов и районов Приморья по теме соблюдения прав и законных интересов предпринимателей в муниципалитетах.
Досье "Золотого Рога": Согласно официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистки по ПК, по состоянию на 1 февраля 2016 года на территории Приморья зарегистрировано 110057 субъектов предпринимательской деятельности. Несмотря на сложные экономические условия, рост с января 2015 года составил 3436 единиц, или 3,2%.
Артем СТРОГИН.
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Комментарии
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Iliya10:14, 12.04.2016#
Совершенно с Вами согласен, упырям жаловаться только себе дороже. Пожалуетесь, они оценят, что где то еще есть "живые" с которых можно кровушки пососать и "трендец" Вам!!! Что толку жаловаться, если все жалобы проделывая круг, как тот бумеранг, приходят в руки тех, на кого собственно жалуются - смешно!!!
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А что толку вам жаловаться. Пожаловались, а вы даже не ответили на письменное обращение. Поэтому и перестали жаловаться, потому что вы для галочки, а не для помощи.