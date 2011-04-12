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"РейлТрансАвто" планирует расширить географию перевозок для компании "Соллерс"

12 Апреля 2011, 16:32 | Дальний Восток

По итогам I квартала 2011 года ОАО "РейлТрансАвто" (дочернее общество ОАО "РЖД") увеличило перевозки автомобилей почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В I квартале ОАО "РТА" перевезло на 142% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года, а также на 251% больше, чем в 1 квартале 2009 года, и на 71% больше, чем за январь-март докризисного 2008 года.

Данный рост обусловлен увеличением объемов и направлений перевозок как постоянных клиентов компании, таких, как "АВТОВАЗ", "Автотор", "УАЗ", "Соллерс", "GM-Узбекистан", "Мазда", "Тойота", так и появлением новых проектов — перевозки автомобилей производства "ИжАвто", "Шкоды", "Хёнде".

После нескольких успешных тестов ОАО "РТА" приступило к регулярным перевозкам автомобилей Skoda из Чехии маршрутными поездами. До польско-белорусской границы автомобили доставляются в вагонах партнера "РТА" — компании DB Schenker, далее они перегружаются в подвижной состав "РейлТрансАвто" и выгружаются на подмосковном терминале "Михнево" для таможенного оформления.

В текущем году компании намерены расширить сотрудничество, в частности, планируется подписание трехстороннего договора, в соответствии с которым DB Schenker в тесном сотрудничестве с ОАО "РТА" будут полностью обеспечивать логистику продукции концерна Volkswagen в России "от двери до двери" с использованием железнодорожного транспорта. Этот документ позволит "РейлТрансАвто" участвовать в процессе планирования перевозок и, соответственно, лучшим образом обеспечивать непрерывность цепочки поставок. В настоящий момент идет согласование условий договора на региональную доставку продукции автопроизводителя. Начать перевозки с терминала "Михнево" на терминал компании в Новосибирске планируется уже в мае.

В конце 2010 года ОАО "РТА" начало сотрудничество с заводом "ИжАвто". В 1 квартале 2011 года компания перевезла 100 вагонов с продукцией этого автопроизводителя как во внутрироссийском сообщении, так и на экспорт в страны СНГ.

Во 2 квартале 2011 года "РейлТрансАвто" планирует расширить географию перевозок для компании "Соллерс". Теперь, помимо доставки продукции с Дальнего Востока в Татарстан, автомобили будут по железной дороге отправляться на терминалы в Новосибирске и Михнево.

С февраля ОАО "РТА" начала отправку маршрутными поездами автомобилей "Тойота" из Финляндии в Казахстан. До этого перевозки осуществлялись повагонными отправками.

В марте 2011 года ОАО "РТА" выиграло тендер альянса "Рено-Ниссан" на осуществление внутрироссийских перевозок с завода "Автофрамос" и региональную дистрибуцию. Также обсуждаются перспективы отправок с завода "Ниссан" в Санкт-Петербурге.

Объем работ на подмосковном терминале "Михнево" в марте текущего года превысил исторический максимум и составил более 14 тыс. обработанных автомобилей, что почти в 9 раз превышает показатель марта 2010 года. Ввиду активного развития новых проектов и привлечения новых объемов перевозок автомобилей на железнодорожный транспорт ОАО "РТА" продолжает прорабатывать вопрос о дополнительном приобретении специализированного подвижного состава.

Досье: По итогам 2010 года ОАО "РейлТрансАвто" занимает долю 19,5% на рынке перевозок легковых автомобилей по территории РФ всеми видами транспорта, при этом доля общества в сегменте железнодорожных перевозок автомобилей составила 71%.

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
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