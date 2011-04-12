Инвестиции не идут в регион, из которого бегут люди

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ счел инвестиционный климат в стране «очень плохим» и объявил очередной мега-проект по улучшению этого самого климата, как раньше объявлял о борьбе с коррупцией. По оценке директора ДальНИИ рынка Вадима ЗАУСАЕВА, Дальневосточный федеральный округ является наименее привлекательным для инвесторов из всех федеральных округов России.

По данным дальневосточного полпредства в округе, проведшего совещание по формированию благоприятного инвестиционного климата, в 2010 году объем инвестиций в ДФО составил 725,7 млрд рублей. Округ с суммой в 112 тыс. 680 рублей занял 2-е место в стране по показателям объема инвестиций на душу населения, лишь немного уступив Уральскому ФО, где зафиксирована цифра в 116 тыс. 556 рублей на человека, и более чем вдвое опередив Центральный ФО, набравший 50 тыс. 945 рублей на одного жителя. При этом из федерального бюджета в ДФО инвестировано лишь 16% всей суммы, еще 4% поступили из бюджетов регионов, а 80% - внебюджетные инвестиции.

Выходит, не прав доктор экономических наук Заусаев? Цифры не подтверждают его выводов. Однако заместитель начальник департамента экономической и социальной политики аппарата полпреда президента в ДФО Игорь АВЕРИН предлагает приглядеться к данным внимательней. Оказывается, более 62% всех внебюджетных инвестиций – деньги государственных «Газпрома», «Транснефти», «Роснефти», «РЖД», вложенные с учетом воли руководства страны, а не для извлечения максимального экономического эффекта. Реально же частные инвестиции идут большей частью в добычу и вывоз сырья. И, опять же по исследованиям ДальНИИ рынка, пока им больше просто некуда идти ввиду отсутствия привлекательной рентабельности. К примеру, чем глубже уровень переработки в лесном комплексе, тем ниже рентабельность производства.

Для улучшения инвестиционного климата в регионах на уровне федеральной власти разработаны 26 нормативных актов, рекомендованных к принятию каждому субъекту РФ. В ДФО больше всех нормативов этого «списка ДВОРКОВИЧА» внедрила Якутия – 10 штук. Что, впрочем, пока не помогло ей подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, формируемом «Эксперт РА», - там республика расположилась на 24-м месте. А вот Приморский край, принявший только 4 пункта рекомендованного списка, занял 18-е место. На 30-м месте оказался Хабаровский край, также внедривший 4 нормативных акта. Больше к тридцатке не приблизился ни один из регионов ДФО, хотя есть среди них и те, кто принял более 4-х нормативов. Даже Сахалинская область с ее иностранными инвестициями в нефтяные шельфы.

Руководитель регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в ДФО Максим АНИСКЕВИЧ говорит, что одним из главных условий привлекательности регионов является наличие в них качественного менеджмента. А Вадим Заусаев видит в потерях трудоспособного населения, возникающих по большей части в силу миграции, усиливающейся в последние годы из промышленно наиболее развитых и климатически более пригодных для жизни южных регионов ДФО, основу бесперспективности усилий по внедрению тиражных нормативов. И, исходя из проведенных его институтом исследований причин отъезда дальневосточников, поделился с «ЗР» некоторыми рецептами улучшения основ инвестиционного климата Дальнего Востока:

- Надо, чтобы в негосударственной системе заработали районные надбавки. Сегодня они для занятых в бизнес-структурах де-юре существуют, но де-факто не действуют, потому что предприниматели, обязанные платить надбавку, устанавливают ее с таким расчетом, чтобы в сумме получилась посильная для выплаты заработная плата, которую он в том же размере отдавал бы и без всяких коэффициентов. Чтобы надбавки начали выполнять возложенную на них функцию реального увеличения доходов жителей восточных и северных регионов, они должны выплачиваться из государственного бюджета. Кроме того, для прекращения оттока населения необходимо возвращаться к идеям бесплатного качественного образования и медицинского обслуживания для дальневосточников. Надо, чтобы государство на Дальнем Востоке оплачивало 50% стоимости покупаемого гражданами жилья, брало на себя половину стоимости услуг ЖКХ и вернуло всем жителям макрорегиона ежегодный бесплатный проезд в любой конец страны. Все эти меры в полном объеме требуют от 1 трлн рублей в год и, конечно, не могут быть выполнены в сей же час или даже в ближайшее время. Но важно, чтобы государство обозначило вектор развития, объявило о намерении решить эти вопросы, установило более-менее реальные сроки и приступило к выполнению своих обещаний. Тогда люди будут видеть перспективу, отток населения остановится, улучшится качество трудовых ресурсов, появится дополнительная заинтересованность у инвесторов.

А пока с введением страховых взносов в 34% к фонду оплаты труда предприниматели просто сворачивают свое дело и пакуют чемоданы.