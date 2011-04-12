FESCO запускает ускоренные контейнерные поезда

Транспортная группа FESCO запускает сервис по доставке контейнеров из Москвы (ст.Силикатная) в Хабаровск (ст.Красная Речка) на ускоренных контейнерных поездах, сообщила компания.

FESCO предполагает еженедельную отправку таких поездов, каждый из которых будет состоять из 38 80-футовых фитинговых платформ. Первый поезд был отправлен из Москвы 4 апреля. Новый сервис вписывается в стратегию развития компании, направленную на максимальное качество обслуживания клиентов в рамках «одного окна», отмечается в сообщении. Это не первый подобный проект FESCO - группа отправляла контейнерные поезда из Москвы во Владивосток, из Финляндии в порт Восточный и т.д.