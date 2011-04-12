В конкурсе на частоты для создания GSM-сетей в дальневосточных регионах поучаствуют семь компаний

В конкурсе Роскомнадзора на частоты для создания GSM-сетей в четырех дальневосточных регионах поучаствуют семь компаний: «Мегафон», «Вымпелком» , «Ростелеком» , «Сибирская сотовая связь», «Челябинская сотовая связь» (обе - «дочки» Tele2), Новая телефонная компания и «О.С.С.-телеком».

Конкурс пройдет 12 апреля, разыгрываться будут лицензии на Камчатский край, Корякский округ, Чукотку и Сахалинскую область.