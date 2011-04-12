Webmoney уже в кармане?

По Всемирной паутине плутает масса идей и советов о том, как заработать энное количество денег, не отходя от компьютера. Предложения регулярно проходят на сайтах, в том числе владивостокских, в рубриках "Работа". Стоит попробовать? Результат, как заверяют WEB-работодатели, не заставит себя ждать.

Одним из самых распространенных способов получения финансов в сети является просмотр рекламы. Интернет объединяет несчетное количество пользователей, поэтому производители товаров и услуг имеют огромное желание "засветиться" на этом рынке.

Смотри рекламу и богатей

Но, как известно, желающих смотреть рекламу не так много. Поэтому между рекламодателем и потребителем появляется посредник, который и будет продвигать рекламу в электронные массы. Цитирую одно из предложений: "Вы будете зарабатывать 0.002$ за каждое оплачиваемое посещение, или 2$ за 1000 посещений. Чтение рекламных писем принесет 2.5$ за 1000 писем".

Однако многие сайты обманывают. Человек несколько месяцев добросовестно просматривает рекламу, а в итоге не получает ни копейки. Стоит помнить и о посреднике, который предложил вам за деньги просматривать рекламу. Ваша регистрация осуществлялась по его ссылке, под его логином или даже на его сайте, таким образом, из заработанных вами денег определенный процент автоматически отчисляется ему. Система работает по известному методу сетевого маркетинга. Вы тоже можете предлагать людям за просмотр рекламы деньги, регистрировать их "через себя" и получать после с их прибыли свою долю. Ситуацию можно обрисовать фразой: "Хочешь выиграть у казино - купи казино".

Казалось бы, ничего сложного, кликай на кнопки хоть целый день. Чем больше просмотров, тем выше баллы и соответственно выше ваш заработок. Однако стоит учесть, что все подобные сайты исключительно на английском языке. Чтобы зарегистрироваться, требуется не только знание иностранного языка, но и хоть какие-то азы программирования.

Писатели объявлений

"Я хочу вам предложить отличную возможность заработать деньги, не выходя из дома. Все, что от вас требуется, это наличие Интернета, опыт работы с приложениями Word, Excel и в программировании, а также свободных 1-1,5 часа в день", - повествует объявление, размещенное на одном из владивостокских сайтов.

После 2-3 месяцев участия в проекте гарантируется заработок в 500 евро! От вас требуется размещать объявления в Интернете (по готовым образцам или собственные), проверять 2-3 раза в сутки почту и рассылать всем откликнувшимся письма.

Первый вопрос, который мне захотелось задать, - требуются ли какие денежные вложения для вступления в бизнес. Как оказалось, нет. Однако в следующем электронном письме WEB - работодатель разъяснил: "Увидев результаты в течение первого месяца, вам нужно будет заплатить от $7 до $77, после чего вы официально будете приняты в интернет-проект". Деньги просят прислать за обучение.