Стало ясно, кто виноват в резком подорожании рыбы на российском рынке

Спекулятивный настрой оптовиков и экспортоориентированная политика большинства рыбодобывающих компаний привела к значительному росту цен на рыбопродукцию в России, пишет деловая газета "Золотой Рог". И пока региональные исполнительные власти в панике пытаются заставить розничное звено снизить цены на продовольствие, в том числе и на рыбу, потребление рыбного белка в России стремительно сокращается.

Все выше, и выше, и выше

Цены на рыбу продолжают бить все рекорды. Палтус - 600-700 рублей за кг, нерка - 400-600 рублей за кг, кета - 250-300 рублей, копченая сельдь - 180-220 рублей, минтай - 95-115 рублей, филе минтая 200-240 рублей, филе трески - 250-270 рублей, креветка - 600-1000 рублей. Это розничные цены, которые сегодня наблюдаются во многих регионах России.

Между тем, по информации московских и нижегородских трейдеров, продажи дальневосточной рыбы снизились в феврале-месяце в несколько раз. «Если раньше мы продавали в феврале 400 тонн горбуши, то в этом году продали всего 35 тонн. Средняя цена на горбушу - 200 рублей за килограмм. Также снизились объемы реализации минтая. Если в прошлом году мы закупали минтай напрямую у дальневосточных рыбаков по 45-50 рублей, то последняя закупка обошлась нам 83 рубля. Доставка до региона в среднем 10 рублей на килограмм, в рознице он продается по 95-100 рублей», - рассказали «ЗР» в одной из оптовых компаний.

В целом, уровень цен опрошенные рыботорговцы охарактеризовали как катастрофический. Общий вывод: «Потребление стремительно падает, и, в отличие от осени 2014 года, предложение уже значительно превысило спрос, но рынок стремительно сжимается, так как покупательская способность падает, а дешевой рыбы в стране больше нет».

«Самая востребованная рыба - это сайра, мойва и путассу, - рассказывают трейдеры. - Все остальное не по карману потребителю. Из дальневосточной продукции не подорожал только кальмар и консервированная сайра».

Снизятся ли цены в России на морепродукты и рыбопродукцию? Увы, но ответ на этот вопрос никто не даст, в данный момент ценообразование определяют не только рыночные механизмы.

Блеф на чешуе

С него начался скачок рыбных цен? С решения дальневосточных рыбаков «задрать» цены. Напомним, что летом 2014 года большинство рыбопромышленников, добывающих лосося, значительно повысили отпускные цены.

Считается, что механизм повышения запустила неудачная путина на Камчатке, но разогрели его «спекулятивные» настроения и действия рыбодобывающего бизнеса и оптового звена. Так, если исходить из того, что на Камчатке недобрали 40 тыс. тонн лосося, а точнее горбуши, то это всего 10% от среднего лососевого ОДУ. Но рост цен на лосось к сентябрю 2014 года составил от 50 до 100%. Если летом 2013 года горбуша потрошеная с головой стоила в среднем около 60 рублей за кг, то через год ее цена в среднем была 120-125 рублей, кета в 2013 году стоила 70-90, в разгар путины 2014 года кета реализовывалась рыбаками по 170 рублей. Нерка от 150-170 рублей путины 2013 года через год «улетела» к 270 рублям.

Причем здесь стоит отметить, что именно политические моменты, в том числе и введение ответных санкций, вызвали рост цен. Но это был нож в спину российскому правительству, которое, видимо, до последнего момента надеялось на патриотизм рыбаков. Ведь долгие годы рыбаки твердили о том, что рентабельность многих промыслов близка к нулевой рентабельности, и виной всему импорт. Рыбаки утверждали, что они готовы заменить дешевый импорт качественной и недорогой рыбой по приемлемым ценам. Правда, эти утверждения оказались чистым блефом.

Осенью 2014 года ситуация на внешнем рынке была такова, что особого ажиотажного спроса на лосось со стороны внешнего рынка не было. На фоне молчаливого одобрения растущих цен Россия вводит ответные меры против санкций, применяемых к ней. Оптовое звено, увидев в ближайшей перспективе глобальные масштабы кампании по импортозамещению, решило зафиксировать максимальную прибыль, поэтому трейдеры закупились по высоким ценам и положили рыбу на хранение в ожидании дальнейшего роста цен. Примечательно, что глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ за все время лососевой путины 2014 года, ни разу не высказался против повышения цен его подопечными.

Так на российском рыбном рынке сложился дефицит рыбы. Рыба была в холодильниках, но ее не было в свободной продаже по низким ценам. Логика оптового звена, в принципе, была полностью оправдана: если рыбодобывающему бизнесу государство разрешило забыть о нуждах внутреннего рынка и не подняло никакого шума из-за высоких цен на рыбопродукцию, то значит, власть должна была пропустить и повышенные маржинальные аппетиты оптовиков.

С селедкой вышел казус

Так и получилось. Пока государство взвешивало все «за» и «против» регулирования рыночных цен административными методами, каждый участник рыбного оборота накручивал свое, и рыба продолжала дорожать.

Одними из первых «новые» цены от производителя почувствовали на себе переработчики. Производство стало значительно сокращаться. Ведь балык и теша из нерки, всевозможные рыбные «нарезки» подорожали на 40%, а соленая и копченая продукция из кеты и горбуши - на 100%.

Тем временем спираль повышения раскручивалась. Трейдеры в центральной части России, закупив горбушу в путину по 120 рублей, реализовывали ее по 140-150 рублей. Но время дешевой горбуши закончилось в ноябре.

«Есть ряд определенных компаний во Владивостоке, которые зарабатывают на закладке. Маржа среднего оптовика, как правило, от 5 до 10 рублей на килограмм, при оборотах от 5 до 10 тыс. тонн. При этом у многих выстроенная система продаж в регионах, они являются поставщиками во многие продовольственные розничные сети. Но торговые компании, работающие в центральной части страны, не могут купить объемы рыбы на весь сезон, поэтому вынуждены приобретать сырье у оптовиков, имеющих объемы в закладке. Это звено может иметь значительную прибыль. Оно может заработать до 30 рублей с килограмма. Например, в прошлом закладчики обогатились на той же горбуше, закупив ее по 60 рублей в сезон и продавая ее по 140 рублей весной. В этом году может случиться обратная ситуация: трейдеры, попав на дорогую рыбу от производителя, не продадут ее и зафиксируют убытки. Зафиксируют хорошую прибыль только рыбаки», - утверждают в торговых компаниях.

Как поведет себя правительство в такой ситуации? Возможно, игры с ценами рыбным игрокам были бы прощены, но обвал рубля и последующий скачок цен заставили правительство пересмотреть свое отношение к действиям бизнеса, работающего в сфере продовольствия. Государство увидело, что рассчитывать на маломальский патриотизм добывающей отрасли не стоит. Ведь добытчики рыбы постарались максимально ориентировать продажи на внешний рынок, а те, кто занимался поставками в Россию, стали привязывать стоимость рыбопродукции к курсу доллара.

Первой под валютную ориентацию попала сельдь. Стоимость сельди выросла с 18 рублей до 50 рублей, деликатесная олюторская сельдь - до 60-70 рублей. Возможно, цена была бы ниже, но именно экспортные поставки обозначили ценовую планку. Так, многие компании еще в начале промысла сельди зафиксировали в контрактах цену в $600 за тонну охотоморской сельди. Понятно, что многие рыбопромышленники, получив ценовой ориентир, скорректировали стоимость.

А ведь на промысел сельди чиновники возлагали большие надежды. Планировалось наглядно продемонстрировать, как в стране будет работать схема импортозамещения с социальным уклоном. Селедка должна была стать доступной рыбой. И чтобы довезти рыбу до потребителя, планировалось выделить около 500 миллионов рублей для ее транспортировки с Дальнего Востока в европейскую часть России. Правда, законопроект о субсидировании перевозок сельди оказался неактуальным. Большая часть рыбы ушла на экспорт, оставшиеся объемы ушли в закладки и выходят от оптовиков с накруткой от 5 до 10 рублей за кг.

В итоге в переработку селедка заходит по цене от 60 (охотоморская) до 90 (олюторская) рублей за килограмм. Выходит от производителя малосоленая селедка уже по цене от 100 до 150 рублей за килограмм. Свои 20-40% накручивают розничные точки. В итоге средняя цена малосольной сельди колеблется в диапазоне от 160 от 200 рублей.

На этом фоне потребительский спрос на продукцию переработки также упал. Если малосольную сельдь потребитель еще готов приобретать по 150 рублей за килограмм, то тешу и балык нерки по 700 рублей за килограмм население потреблять отказывается.

Отмечают снижение спроса и в рознице, причем как в продовольственных сетях, так и на рынках. Главная тенденция этого года в том, что при поднятии цен выручки в торговых точках остались на прежнем уровне.

«Целую мороженую рыбину уже не покупают. Нерку, горбушу, кету режем на куски. Креветку продаем горстями, краба несколькими конечностями. Снижение спроса на продукцию переработки уменьшилось до 50%. Копченую рыбу берут по 200 граммов. Балык режем на 3-4 части. Чтобы как-то стимулировать нас продавать дорогую лососевую продукцию, переработчики ввели схему, по которой при приобретении продукции из красной рыбы мы получаем селедку со значительным дисконтом. Получается, что на дорогой красной мы не зарабатываем, а на селедке, которая еще пользуется спросом, удается хоть-что заработать», - рассказывают владельцы точек на рынках Владивостока.

Тем временем повышение цен на продовольствие окончательно надоело правительству, которое решило с помощью региональных властей и антимонопольщиков удержать цены на уровне.

«Нас проверяли уже два раза, в том числе и цены на рыбопродукцию, - рассказали «Золотому Рогу» в одной из продовольственных сетей Приморского края. - По нашим расчетам, торговая наценка сетей от 25 до 35% процентов от цены поставщика. Поставщик отдает нам продукцию с 25%-й накруткой от цены производителя или оптовика. В сетях замороженная рыба продается плохо, но она очень хорошо идет на производство. Мы ушли от дорогой рыбы, но те же котлеты из красной или трески значительно подорожали. Средний чек по рыбным покупкам остался на прежнем уровне. Это говорит о снижении спроса. Считаем, что рост цен на рыбу заставит потребителя заменить рыбу курицей или другим доступным белковым продуктом».

Китай вернет себе контроль

Пока розничные сети по всей стране попадают под пристальное внимание комиссий по регулированию цен, рыбаки продолжают повышать цены. К ним специалисты ФАС в офис еще не постучали.

Сегодня большинство рыбодобывающих компаний реализуют минтай БГ по 85-88 рублей, (год назад - 40-45), камбалу - от 70 до 100 рублей (40-60) в зависимости от вида и размера. Навагу - от 80 (45-40) рублей, филе минтая - от 170 (90) рублей.

Сидят «в закладках» и трейдеры с надеждой, что потребительский рынок оживет и начнет активно покупать «красную» из закладок. Так, цена на кижуч во Владивостоке начинается от 200 рублей, кету - от 195, нерку - от 270 до 360 рублей за килограмм. Но, по всей видимости, расторговать припрятанную рыбу закладчики не сумеют.

Крупные трейдеры утверждают, что активной торговли «красной» осталось всего несколько месяцев, а падение продаж лосося в 10 раз за февраль-месяц, оптимизма оптовому звену не добавляет. «У тех компаний, у кого остался лосось, всего один вариант. Снизить цены до минимума. Но они потеряют до 50% вложенных в товар денег, а также «попадают» на разницу курса рубля и доллара в момент закупки и в момент продажи. Если рыбу не «сбросить» сейчас, маловероятно, что потом получится ее сдать даже на переработку, так как сроки выйдут уже к началу лета. Сейчас оживить продажи может цена около 100-120 рублей за килограмм», - считают трейдеры.

А вот производители консервов из сайры сумели не только удержать свои продажи, но оставить цену на прежнем уровне. Банка сайры на опте стоит от 25 до 40 рублей, в рознице - от 45 до 60. Представители крупных производителей считают, что среди добросовестных участников рынка и в органах власти и управления созрело понимание, что дальнейшее повышение цен на продукты питания вынудит государство ужесточать меры регулирования и в итоге обрушит рынок.

В то же время есть обоснованные опасения, что силовое регулирование рынка государством, через ограничение торговых надбавок и розничных цен, приведет к его разбалансированию.

По их мнению, в такой ситуации существует лишь одна возможность избежать самых негативных сценариев - это саморегулирование на основе самоорганизации субъектов бизнеса, отказ от сверхприбылей с целью восстановления равновесия рынка. Еще недавно такой уровень сознательности и ответственности бизнеса представлялся практически недостижимым. Однако сейчас уже очевидно, что бизнес в России вполне осознает ситуационные риски и готов жертвовать малым, чтобы сохранить большее, отмечают производители сайровых консервов.

Осознание рисков привело к тому, что крупнейший в стране производитель консервов из сайры заключил договоры напрямую со всеми крупными розничными сетями, таким образом обновленная политика собственной дистрибуции позволила заключить договоры о прямых поставках с 50 региональными и федеральными розничными сетями.

В то же время компании, добывающие палтус, заявляют о том, что отпускная цена этой рыбы в мае будет более 500 рублей за килограмм. То есть сравнима с той ценой, за которую этот биоресурс будет продаваться на рынке Южной Кореи. В рознице палтус может вырасти до 1 000 рублей. О повышении цены заявили добытчики креветки, ведь их основной ориентир - это продажа в долларах на рынке Японии.

«Мы пришли к тому, что ценовыми регуляторами рыбного рынка в России являются Китай, Япония, Евросоюз. То есть они будут определять, сколько рыбки себе бабушка в Перми сможет позволить купить. Это национальное заблуждение, что российские власти способны контролировать цены на рыбу. Если какая-то рыба в России будет стоить около 30-40 рублей, то китайские компании ее всю купят, ведь для них цена будет в центах. Летом начнется лососевая путина. Китай покупает горбушу по $3, кету - по $4, нерку - по $6-8. В этой ситуации внешние регуляторы могут не только начать играть ценами, они могут опосредованно через рынки сбыта вернуть себе контроль за российскими рыбными промыслами. Это приведет к ухудшению питания россиян и полной деградации отечественной рыбной переработки», - считают эксперты.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.