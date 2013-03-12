Компания "Рэдком" снизила стоимость цифровых приставок

Весна наступает! Тает снег, а вместе с ним тает стоимость цифровых HD-приставок! С 1 марта первая цифровая приставка стоит 2 000 рублей, а вторая приставка и последующие всего 1 500 рублей! (При покупке второго и последующих подключений Цифрового Телевидения на одном адресе).

HD-приставки для просмотра Цифрового ТВ также оснащены USB-разъемом для удобного просмотра медиа-файлов.

Цифровое Телевидение от Рэдком – это лучшие российские и зарубежные телевизионные каналы и высокое качество вещания – четкое изображение, чистый звук, устойчивый сигнал.

Тематические тарифы услуги «Цифровое телевидение» - это разделение списка цифровых телеканалов на тарифы по интересам. Поэтому каждый сможет выбрать то тарифное предложение, что ему по вкусу или подключить сразу несколько тематических пакетов, таких как: развлекательный, познавательный, детский, спортивный или многих других.

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Возможна покупка оборудования в рассрочку сроком на 10 месяцев. При покупке в рассрочку стоимость оборудования равна 200 рублей в месяц (первые 10 месяцев с момента заключения договора) независимо от типа и количества оборудования. Подключение осуществляется при наличии технической возможности в микрорайоне Снеговая падь.