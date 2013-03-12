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Компания "Рэдком" снизила стоимость цифровых приставок

12 Марта 2013, 16:12 | Дальний Восток

Весна наступает! Тает снег, а вместе с ним тает стоимость цифровых HD-приставок! С 1 марта первая цифровая приставка стоит 2 000 рублей, а вторая приставка и последующие всего 1 500 рублей! (При покупке второго и последующих подключений Цифрового Телевидения на одном адресе).

HD-приставки для просмотра Цифрового ТВ также оснащены USB-разъемом для удобного просмотра медиа-файлов.
 
Цифровое Телевидение от Рэдком – это лучшие российские и зарубежные телевизионные каналы и высокое качество вещания – четкое изображение, чистый звук, устойчивый сигнал.
 
Тематические тарифы услуги «Цифровое телевидение» - это разделение списка цифровых телеканалов на тарифы по интересам. Поэтому каждый сможет выбрать то тарифное предложение, что ему по вкусу или подключить сразу несколько тематических пакетов, таких как: развлекательный, познавательный, детский, спортивный или многих других.
 
Не забывайте о том, что постоянные клиенты получают накопительную скидку за каждый месяц пользования услугами. Скидка возрастает каждый месяц и зачисляется на лицевой счет абонента ежемесячно!
 
Возможна покупка оборудования в рассрочку сроком на 10 месяцев. При покупке в рассрочку стоимость оборудования равна 200 рублей в месяц (первые 10 месяцев с момента заключения договора) независимо от типа и количества оборудования. Подключение осуществляется при наличии технической возможности в микрорайоне Снеговая падь.
 
Чтобы подключить услугу Цифровое ТВ, звоните по тел. 2-789-000, приходите в Центр продаж и обслуживания, находящийся по адресу ул. Русская, 71 или оставьте заявку на подключение, сообщает пресс-служба ЗАО «Рэдком-Интернет».
 
Автор: Пресс-служба ЗАО «Рэдком-Интернет»
Теги: Рэдком  связь  цифровое телевидение 



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