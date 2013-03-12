НДПИ для твердых ископаемых на Дальнем Востоке могут обнулить

Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство финансов изучают возможность обнуления НДПИ для твердых полезных ископаемых по месторождениям, расположенным на Дальнем Востоке РФ, сообщил глава Минприроды Сергей ДОНСКОЙ журналистам.

«Мы предлагаем дифференциацию НДПИ по регионам. Минфин поддерживает наше предложение, идет на встречу и предлагает обнуление. Так им легче администрировать», - сказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.