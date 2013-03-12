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Нефтеперерабатывающие заводы Дальневосточного региона успели опередить стандарты
На АЗС «Альянс» поступило в продажу топливо высшей категории качества.
Прогресс не остановить. Еще вчера весь мир слушал патефонные пластинки, а сегодня цифровая музыка доступна одним щелчком пальца по экрану iPad. Карбюраторные моторы, сто лет правившие балом в автомобилестроении, тихо сошли со сцены и уступили место инжекторам и непосредственному впрыску. Заправочные станции и бензоколонки, отпускающие бензин с октановым числом 76, остались только на старых пожелтевших черно-белых фотографиях и в фильмах кинематографической классики. Все течет, все изменяется.
Вот, казалось бы, совсем недавно, всего лишь 1 января 2013 года, российское правительство объявило о переходе нефтеперерабатывающего производства на экологический стандарт Евро-3, а дальневосточные заводы уже сегодня выпускают топливо класса Евро-5. Непрерывное совершенствование автомобильного производства и технологий, которое происходит у всех на глазах, зачастую успевает опережать события. Именно поэтому поднятый было в Интернете шум по поводу Евро-3 быстро утих, так как на поверку оказался «одесским». Никакой реальной проблемы с переходом на новый стандарт не возникло – нефтеперерабатывающие заводы Дальневосточного региона успели опередить стандарты.
Передовики производства
Сеть автозаправочных станций нефтяной компании «Альянс» хорошо известна дальневосточникам. «Альянс» реализует топливо производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, который с января 2013 года приступил к выпуску автомобильных бензинов стандарта Евро-5. Теперь весь объем производства автобензинов Аи-92, Аи-95 и АБ-80 соответствует 5-му классу. Аи-98 будет производиться по нормам Евро-4, которые в скором будущем тоже вступят в действие в России.
По завершении генеральной реконструкции намечена сдача в эксплуатацию комплекса гидрокрекинга и гидроочистки, и кроме бензина Хабаровский НПЗ станет выпускать также дизельное топливо, соответствующее классам Евро-4 и Евро-5. К тому времени будет достигнута еще одна из главных целей заводской модернизации – сокращение вредных выбросов в атмосферу на 40%.
Сегодня в «Альянсе» действует многоуровневая система контроля качества нефтепродуктов от заводской лаборатории до «пистолета» топливораздаточной колонки. За исходное качество отвечают реконструированная установка каталитического риформинга с блоком изомеризации. Продукт проверяется в центральной заводской лаборатории, оснащенной по последнему слову техники. Чтобы исключить возможность ухудшения качества топлива в процессе перевозки, горючее с нефтебаз развозится собственными бензовозами компании.
Качество поступивших на АЗС нефтепродуктов проверяет мобильная служба контроля качества (МСКК). Это своего рода лаборатория на колесах, которая посещает заправки внезапно для работников АЗС. Машина МСКК оснащена оборудованием, которое позволяет лаборанту в течение нескольких минут провести экспресс-анализ продукта. При этом каждый посетитель АЗС может наблюдать за проверкой «вживую» и убедиться в качестве топлива, залитого непосредственно в бак автомобиля.
Владельцам дизельных машин известно, насколько важно цетановое число топлива. На АЗС компании «Альянс» в Приморье уже больше года продается дизтопливо марки GreenEco. Его цетановое число, по сравнению с базовой соляркой, выше на 2-4 пункта, а кроме того, GreenEco содержит пенопонижающие присадки и чистящие компоненты, которые удаляют нагар на форсунках. Таким образом, брендовое ДТ обеспечивает стабильную высокопроизводительную работу двигателя, улучшает его динамические характеристики. Признание опытных автомобилистов завоевали и современные «альянсовские» бензины под маркой GreenEco, с октановым числом 95 и 98.
К светлому будущему
При этом «Альянс» не намерен почивать на лаврах. Модернизация компании заключается не только в обновлении производственных мощностей, но и в развитии и совершенствовании инфраструктуры. Многие АЗС «Альянс» давно перестали быть простыми бензоколонками. Так, еще в 2005 году на двух автозаправочных станциях были открыты первые магазины. А сейчас мини-маркеты есть практически на всех АЗС Приморья. Там можно купить не только товары первой необходимости, которые могут понадобиться в дороге, но и найти достаточный ассортимент для бизнес-ланча или пикника на природе.
Уже примерно с год на ряде АЗС НК «Альянс» работают кофейные машины, которые делают натуральный кофе из зерен. На заправочных станциях такая услуга пользуется особым спросом: уставшие после долгой дороги люди хотят отдохнуть и расслабиться, вдыхая мягкий аромат свежесваренного кофе в ожидании, когда заполнится топливом бак автомобиля.
Последней же новинкой от «Альянса» стала установка высокопроизводительных колонок с возможностью заправки двух баков одновременно. Колонки предназначены для больших грузовых машин с двумя топливными баками и объемом от ста литров. Многим владельцам дизельных автомобилей знакома ситуация, когда приходится ожидать в очереди, пока такой гигант заполнит бак. Данное нововведение поможет сократить время заправки, а значит, и очереди.
В скором времени на территории заправочных станций НК «Альянс», оборудованных парковками для грузового и легкового транспорта, появятся современные кафе быстрого питания с бесплатным доступом к Интернету. А многие российские топливные компании уже поговаривают о развитии многофункциональных автозаправочных комплексов с душевыми, прачечными, закусочными и мотелями.
Но это уже следующий этап развития сервиса на АЗС, которого многие автомобилисты ждут с нетерпением.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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А это в какой стране бензин евро-5, на наших заправках я такого не видел.