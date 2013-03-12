Инвестиционную картину Дальнего Востока отразили в путеводителе

Сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона – стратегическая линия Российской Федерации. Владивосток стремится стать площадкой для проведения международных мероприятий, ждет инвесторов, готовит для них промышленные площадки.

Чтобы помочь инвесторам разобраться в особенностях российского Дальнего Востока, понять, в какие сферы лучше вкладывать капитал, Генеральное консульство Кореи во Владивостоке предложило создать «Путеводитель для инвесторов по Дальнему Востоку России». И вот подготовка путеводителя вышла на финишную прямую.

Об идее, особенностях и значении путеводителя корреспондент «Золотого Рога» говорит с его редактором Александром ЛАТКИНЫМ, директором Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, доктором экономических наук, профессором.

- Александр Павлович, расскажите, как возникла идея создания путеводителя?

- Идея имеет очень давнюю историю. Еще 20 лет назад, когда Приморский край только начал заниматься внешнеэкономической деятельностью, прежде всего с КНР, у наших китайских коллег возникло много вопросов. Они приезжали на Дальний Восток большими группами, но не знали ни нашей налоговой системы, ни процедур оформления земельных участков, регистрации совместного предприятия, паспортно-визового режима и т.д.

Тогда в Международном институте конъюнктуры и прогнозирования ВГУЭС создали первый путеводитель. Он был маленький, примитивный, содержал 20 вопросов и 20 ответов на китайском языке. Но оказался очень востребован. Полгода назад с инициативой издания путеводителя выступило Генеральное консульство Республики Корея.

Идея появилась именно в Корее, потому что правительство и бизнес этой страны не очень удовлетворены эффективностью своих инициатив по развитию сотрудничества с дальневосточным бизнесом. Между тем Корея за последние 20 лет больше всех предпринимала попыток прийти в наш регион с инвестициями, создать здесь свои или совместные предприятия. Ведь были и идея южно-корейского технопарка, и идея создания «поселка дружбы», и строительство бизнес-центра «Хендэ». Словом, Генконсульство Кореи считает, что сейчас путеводитель может помочь корейским бизнесменам сориентироваться в том, что их ждет на российском Дальнем Востоке с точки зрения организации здесь бизнеса.

- Как к идее создания путеводителя отнеслись власти обеих стран и кто поддержал создание справочника?

- Идея была поддержана многими властными структурами Дальнего Востока. Поддержку оказала бизнес-среда России. В итоге был сформирован творческий коллектив, в который вошли представители университетского сообщества Приморского края, научные деятели, представители коммерческих структур, консалтинговых фирм.

- Какую структуру имеет путеводитель?

- С одной стороны, в путеводителе мы хотели представить экономическую ситуацию на Дальнем Востоке, его краях и областях. С другой стороны, показать наиболее интересные направления инвестирования капитала по различным отраслям экономики.

Мы включили в издание энергетику, лесную и рыбную промышленность, медицину, связь, транспорт и многое другое. Очень интересный раздел «История успехов и неудач». Там будет содержаться история проектов с корейской стороной. Информация о том, какие из них были удачными, а какие нет. Проанализированы причины неудач. Готов раздел «Нормативно-правовые условия для ведения бизнеса на территории российского Дальнего Востока». В приложениях к путеводителю будет представлена характеристика субъектов федерации региона в части стоимости рабочей силы, транспортной и прочей инфраструктуры и т.д.

- Информация в путеводителе представлена в виде научных статей, экономических обзоров, независимых оценок?

- Информация будет представлена в формате статей, но их нельзя назвать научными. Я как редактор постарался уйти от всякого рода диаграмм и графиков, стремясь донести информацию популярно. Я хочу, чтобы путеводитель был доступен и понятен. Информация будет разделена на главы, в каждой будут пункты, по которым легко ориентироваться.

В путеводителе приводится обширный справочный материал об участниках каждого из сегментов финансового рынка, оказывающих услуги физическим лицам: банках, брокерских компаниях, страховых компаниях, управляющих компаниях, паевых инвестиционных фондах и т.д.

- Как скоро планируется выпуск путеводителя? И на скольких языках он будет издан?

- Сейчас идет редакционная работа, которая завершится к середине марта. Затем будет перевод на корейский язык. Выход путеводителя планируется в мае.

- Есть ли в планах перевод путеводителя на другие языки?

- Очень приятно, что этой работой заинтересовались консульства других стран, расположенные во Владивостоке. В частности, к работе стали присоединяться генеральные консульства США, Вьетнама, Китая, Индии. При нормальном восприятии данного продукта мы готовы переводить его на другие языки и распространять его в странах АТР. Это будет первая подобная работа, очень нужная и важная для всего российского Дальнего Востока, но и, конечно, для тех стран, бизнес которых инвестирует капитал в экономику региона.

- Уже решен вопрос с тем, как будет распространяться путеводитель? Будет ли это продажа в определенных местах или бесплатное распространение через консульства?

- Путеводитель – книга. Над распространением мы пока не думали. Кто-то предлагает выложить его в Интернет. Но я против этого. Корейская сторона настроена перевести путеводитель на корейский язык и у себя издать.

Как ни парадоксально, я считаю, что путеводитель будет в первую очередь полезен руководителям Дальневосточного региона, потому что они будут иметь возможность посмотреть на свой субъект федерации как бы со стороны. Путеводитель поможет губернаторам, как мне представляется, по правильному вектору улучшать в своих регионах инвестиционный климат. И создавать все необходимые предпосылки, чтобы процесс шел непрерывно.

- Как, на ваш взгляд, сейчас выглядит инвестиционная картина Дальнего Востока?

- В последние семь лет наблюдается очень хорошая динамика привлечения инвестиций в регион. Она опережает даже аналогичный среднероссийский показатель. Но, увы, эта динамика неравномерна. Около 50% всех иностранных инвестиций идет на Сахалин благодаря нефтегазовым комплексам. Очень хорошо выглядит инвестиционная картина в Якутии. Приморский край среди 9 субъектов Дальнего Востока находится примерно в середине списка.

- Какие есть плюсы и минусы у инвестиционного климата Приморского края? Что может отпугивать инвесторов, что привлекать?

- Во-первых, инвесторов настораживает, что не все проекты, предлагаемые для инвестиций, имеют экономико-экологическое обоснование. Например, завод по сжижению газа, который привязан к полуострову Ломоносова, что экологически не обусловлено. Жители края сейчас активно собирают подписи против строительства завода.

Второе - инвесторов настораживает емкость рынка и сокращающаяся численность населения. Третье - слаборазвитая транспортная и социальная инфраструктура. Четвертое - качество социальных услуг, прежде всего это здравоохранение, судебно-правовые услуги. Пятое - отсутствие хорошей преемственности у политических властей Приморского края. Каждый новый мэр или губернатор полностью меняет всю команду, старая исчезает, обещания иностранному бизнесу, данные ею, нивелируются. В таких условиях трудно рассчитывать на долгосрочные договоренности, а для инвесторов важно, чтобы договоренности были не на один год.

Что касается положительных сторон, то сейчас наиболее привлекательны сельское хозяйство Приморского края, электроэнергетика, нефтегазовые комплексы, лесная и рыбная промышленность. А также торговля, которая всегда активно работает с нашими ближними соседями.

- На ваш взгляд, выход справочника повлияет на инвестиционную картину Приморского края и Дальнего Востока в целом?

- Я не думаю, что его влияние будет революционным. Это, безусловно, новое информационное поле, налаживание прозрачности ситуации в стране. Но надо понимать, что справочник может принести не только положительный, но и отрицательный результат. Зарубежные предприниматели увидят, что у нас есть и чего нет. И это может быть отрицательным для нас эффектом. Но вместе с тем это необходимость, без которой нам двигаться дальше нельзя.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.