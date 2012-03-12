Петропавловск-Камчатский встанет в один ряд с Гонконгом и Сингапуром

В навигацию 2011 года объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) достиг 9 млн т (шесть в восточном направлении и три – в западном), превысив достижения СССР – 7 миллионов тонн. Хотя лишь предыдущий 2010 год стал отправной датой в новой истории СМП. Теперь можно смело заявлять, что проект доставки грузов по акватории российских арктически морей между Европой, Азией и Америкой перешел от дискуссий к стадии непосредственного воплощения.

Уже заговорили о том, что забытая арктическая дорога восстанавливается для торгового судоходства и международного транзита грузов. А между тем потребовался не один год, чтобы убежденность отдельных лиц в перспективности для России возрождения Северного морского пути нашла широкую поддержку и стала реальностью. Среди стойких сторонников неоправданно забытого транспортного пути были и есть руководители Группы компаний «Транзит-ДВ», уже более 15 лет успешно участвующей в государственной программе Северного завоза. Вообще же история группы уходит в ставший уже далеким 1995 год.

– Вопрос о Северном морском пути крайне важен и интересен для нашей компании, – говорит Сергей БОЛДЫРЕВ, руководитель Группы компаний «Транзит-ДВ». – Помимо его главной роли в доставке грузов в рамках Северного завоза Северный морской путь – это кратчайший путь из Азии в Европу и обратно. Если взять эталонный маршрут Йокогама – Роттердам, то расстояние между этими портами по пути через Индийский океан составляет 11205 миль. А по Северному морскому пути оно на 3860 миль короче. Сокращение времени составляет 300 – 320 часов, т. е. 11 – 12 дней. Помимо скорости, это еще и значительная экономия. Капитаны всех российских торговых судов, прошедших в 2010-2011 годах Северным морским путем, отмечают удовлетворительное навигационное состояние пути.

Сегодняшний порт – завтрашний хаб

По экспертным оценкам, объем международных морских перевозок по СМП может составить около 50 млн тонн ежегодно при условии создания или улучшения на его протяжении транспортной инфраструктуры, в частности, портов. Ведь кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком имеет протяженность ни много ни мало, а 5600 км, причем большую часть в суровых климатических условиях.

В схему Северного морского пути логично встраивается развитие порта Петропавловск-Камчатский. Признавая важность ряда портов, расположенных вдоль Севморпути, эксперты отводят ему особую роль – порта-хаба. Хаб – слово английское, прижившееся в России, буквально переводится как «ступица колеса, центр», в общем смысле - узел какой-то сети. На транспорте – пересадочный, перегрузочный узел. Для роли хаба Петропавловск-Камчатский подходит как ни один из северных портов, имеет удобную круглый год незамерзающую Авачинскую бухту, где можно накапливать, хранить и сортировать любые грузы и проводить их дальнейшую перегрузку на специальный флот для отправки по Северному морскому пути. Благодаря этим качествам Петропавловск-Камчатский может стать базовым портом для СМП в отличие, например, от порта Провидения, который невозможно использовать круглый год из-за ледовых условий, или порта Эгвекинот, требующего существенного расширения, или порта Певек, работа с которым осложняется труднодоступностью и сезонностью.

Более того, благодаря близости к международным судоходным линиям, порт Петропавловск-Камчатский при создании определенных условий может стать частью международного транспортного морского пути между Юго-Восточной Азией и Западным побережьем Северной Америки. В настоящее время этот путь проходит по дуге большого круга в непосредственной близости от восточного побережья Камчатки на расстоянии 150-200 миль. Под особыми условиями может подразумеваться обсуждаемое на правительственном уровне создание особой экономической зоны «Свободный порт Петропавловск-Камчатский». Но пока Россия не использует выгодное географическое положение одного из первых своих форпостов на Тихом океане, обладающего колоссальной стратегической значимостью и огромным экономическим потенциалом. Впрочем, надо отдать должное, развитие Петропавловска-Камчатского в качестве порта-хаба прописано в стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года. В документе отмечено, что «потенциальные возможности Петропавловск-Камчатского морского порта для обеспечения транзита международных грузов в контейнерном виде очевидны. При значительном увеличении объемов обрабатываемых грузов и модернизации портовой инфраструктуры возникает возможность повысить привлекательность порта для захода морских судов под российским и иностранными флагами».

Северный завоз в надежных руках

Пока дальнейшая судьба Петропавловск-Камчатского морского порта решается на государственном уровне, в его сегодняшней жизни особую роль играет Группа компаний «Транзит-ДВ».

Группа «Транзит-ДВ» включает в себя 9 компаний, в т. ч. Северо-Восточное морское пароходство (СВМП – NESCO.LTD), созданное в 2009 году и базирующееся в порту Петропавловск-Камчатский. ООО «Северо-Восточное морское пароходство» – российская судоходная компания, которая владеет собственным флотом под российским флагом для морской перевозки наливных, навалочных и генеральных грузов, включая угли и нефтепродукты. Имея в собственности флот с различными характеристиками, она может предложить фрахтователям разнообразные решения в доставке грузов и обеспечить полную технологическую цепочку по транспортировке. Ежегодный объем перевозимых судами компании грузов составляет около 1 млн тонн. Вопреки общей тенденции компания не просто сохраняет, но и активно наращивает тоннаж отечественного флота. За последние три года было приобретено семь судов общим тоннажем порядка 70 тысяч тонн. Три из них компания вернула под российский флаг. В перспективе пароходство планирует заняться и пассажирскими перевозками.

Уже более 15 лет «Транзит-ДВ» является партнером Камчатского края по организации Северного завоза, в рамках которого предприятия холдинга занимаются доставкой в регион энергоресурсов. В подавляющем большинстве случаев (более 70%) их доставку осуществляет собственный флот Группы «Транзит-ДВ». Благодаря его хорошему техническому состоянию стала возможной реализация проекта «Бункер на воде», разработанного специалистами компании. Он стартовал в октябре 2011 года в нескольких портах Дальнего Востока. За это время судами СВМП было проведено более 10 крупных бункеровок. И на сегодняшний день проект находится в состоянии активного развития.

Оценивая открывающееся перед камчатским портом будущее, руководитель Группы «Транзит-ДВ» Сергей Болдырев говорит о важности эффективного сотрудничества между судоходными компаниями и представителями администрации Камчатского края.

– В рамках этого сотрудничества необходимо открытие арктических морских перевозок по линиям Северная Европа – Камчатка – Западное побережье Америки – Юго-Восточная Азия. Для плавания по Северному морскому пути экономически целесообразно объединение в одну компанию существующих, а в дальнейшем новых судов усиленного ледового класса. Развитие порта Петропавловск-Камчатский как базового опорного порта на трассе Северного морского пути требует развития и совершенствования услуг по снабжению, бункеровке, судоремонту, техническому и иному межрейсовому обслуживанию судов, а также создания учебно-технической базы морских кадров. Потребуется и строительство новых портовых мощностей. Если это делать в рамках Особой экономической зоны «Свободный порт Петропавловск-Камчатский», то, я думаю, проекту гарантирован приток инвестиций, как российских, так и иностранных.

Наша конечная цель заключается в том, чтобы через 10 лет Россия была представлена в АТР крупным международным портом-хабом Петропавловск-Камчатский, который займет место в одном по значимости ряду с ключевыми азиатскими транспортными узлами – Гонконгом и Сингапуром.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Дальневосточный капитал».