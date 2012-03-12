Дальневосточные банки осваивают гаджет-лексику

2011 год оказался для региональных и крупных федеральных банков прорывным в области новых технологичных продуктов. Кредитные организации региона начали очередной «дистанционный» этап работы с частным клиентом и бизнесом, наделив глав компаний гаджет-преференциями.

Большая часть банков заявила об окончательном и бесповоротном запуске интернет-банкинга, другие перешли на «ты» с банкингом мобильным, третьи буквально в преддверии нового года запустили бесконтактную технологию PayPass, которая позволяет оплачивать покупки, не вставляя пластиковую карту в терминал.

О возможности оплачивать услуги через платежные терминалы, банкоматы или мини-офисы, как именуют их некоторые банки, и вовсе говорить не приходится, настолько она стала привычной. И здесь, надо признать, пионерами были банки региональные – ОАО «Дальневосточный банк» (ДВБ), Банк «Приморье», НОМОС-Региобанк, Примсоцбанк и др.

А на подходе еще и тачскрины, вендорные аппараты и программы для iPad и iPhone, а также Android, подключающие их к целому комплексу банковских услуг.

Полноценный банк – в мобильном

Выпуск специальных предложений для iPhone и Android стал для российской банковской системы 2011-2012 гг. этапным. Так, Альфа-Банк один из первых зашел на этот рынок, изначально сделав ставку на удаленные технологии для работы с клиентом, и уже с 2011 года для наиболее продвинутых пользователей стал выпускать электронную версию клиентского журнала «Время жить» для iPad и iPhone. Другие федеральные коллеги не заставили себя долго ждать и для всех россиян, и в частности дальневосточников, предложили свои гаджет-новинки.

Елена ДЁГТЕВА, начальник отдела дистанционного банковского обслуживания ВТБ24, рассказывает, что в 2011 году для клиентов ВТБ24 запущены приложения «Мобильный банк» для платформ iOS (iPhone) и Android. Росбанк запустил в эксплуатацию приложение системы «Мобильный Клиент-Банк» для смартфонов, работающих под управлением ОС Windows Mobile, iPhone, Android.

Внедрение приложений Сбербанк ОнЛ@йн (СБОЛ) для популярных мобильных платформ iPhone, iPad, Android произошло в январе 2012 года.

По мнению специалистов, мобильный банк для iPhone, iPad, Android – это полноценный банк в мобильном телефоне, который позволяет клиенту получить информацию о состоянии своих счетов, карт, кредитов и вкладов. Используя мобильное приложение, можно оплачивать сотовую связь, Интернет, коммунальные платежи, пополнять электронные «кошельки», осуществлять переводы, узнавать курсы обмена валют и драгоценных металлов, покупать и продавать иностранную валюту, управлять вкладами. Приложение позволяет оперативно заблокировать карту, просмотреть реквизиты счета или карты и отправить их по e-mail. В частности, «Мобильный банк» от ВТБ24 имеет опцию, которая поможет найти ближайший банкомат «родного» банка, а также узнать время его работы, адрес и даже проложить маршрут.

Нет предела совершенству

Эксклюзивные технологии крутятся и вокруг «пластика» и информационных систем, заточенных под него.

Благодаря развитию технологии Интернет-банкинга все счета, открытые клиентами в НОМОС-РЕГИОБАНКе, включая вклады и кредиты, всегда доступны для управления в режиме on-line. В 2011 году работа системы Интернет-офис стала возможна и на базе Android. Возможность подать предварительную заявку с сайта банка – это новинка, которая значительно экономит время клиентов. В 2011 году on-line-заявка стала популярна практически для всех основных продуктов и услуг банка.

В ушедшем году Росбанк также уделил внимание внутренним технологическим преобразованиям, успешно завершив миграцию на единую информационно-банковскую платформу, что позволило объединить сети Росбанка и BSGV. Теперь 700 отделений объединенного банка и 2800 банкоматов работают в едином информационном пространстве, 230 тысяч банковских карт переключены на единый процессинговый центр.

Знакомые сервисы банков стали в 2011 году действительно совершеннее. Около 13 тысяч дальневосточников – клиентов Сбербанка подключили на мобильный телефон услугу «Автоплатеж», позволяющую автоматически пополнять баланс на номерах МТС, «Билайн» и «МегаФон» со счета банковской карты. Подключить «Автоплатеж» можно через банкоматы и платежные терминалы, а также с помощью системы Сбербанка ОнЛ@йн и «Мобильный банк».

ОАО «Дальневосточный банк» продолжает расширять возможности дистанционной работы с клиентами. Наряду с безкомиссионной оплатой через банкоматы разнообразных услуг, в том числе ЖКХ и мобильной связи, появилась возможность погашения кредита, пополнения вклада, подключения SMS-информирования. У абонентов НТК давно в ходу мобильный банкинг – пополнение баланса сотового телефона со счета пластиковой карты можно произвести, отправив SMS.

Для Примсоцбанка 2011 год ознаменовался внедрением интернет-банкинга для физических лиц, появлением терминалов самообслуживания с функцией cash-in, а также эмиссией карт международной платежной системы Master Сard и торговым эквайрингом карт Visa и MasterCard. «В 2011 году мы сделали упор на внедрение новых продуктов и расширение функционала уже имеющихся. Так, новые возможности приобрела кредитная карта. Сейчас держатели могут использовать беспроцентный период. Помимо этого с начала 2012 года такой сервис, как SMS-уведомление по кредитным картам Visa и MasterCard, стал бесплатным для клиентов Примсоцбанка», – рассказывает Сергей КОЛЕЕВ, начальник отдела электронного бизнеса Примсоцбанка.

Елена Дегтева, говоря о совершенствовании уже знакомых банковских опций, упоминает о модернизации услуги SMS-оповещений. Теперь держатели пластиковых карт самостоятельно могут подключить ее в любом банкомате ВТБ24.

Важным нововведением Росбанка в сфере пластика стало уже в 2012 году внедрение пакета на базе карты MasterCard Platinum, ориентированного на сегмент премиальных клиентов. В частности, владелец пакета «Эксклюзивный» может открыть до шести банковских счетов в рублях, долларах США или евро и многое другое.

Вместе с тем реальным прорывом на рынке 2012 году станет кампусная карта ДВФУ. Это обещают в Дальневосточном банке Сбербанка России, подчеркивая, что уже сегодня выпущено порядка 4000 кампусных карт. В перечень знакомых функций (прежде всего получения наличных) включили возможность расплачиваться картой в местах общественного питания в ДВФУ, а в столовой главного корпуса даже получать скидку. С помощью карты можно оплачивать обучение, ходить в бассейн, пользоваться спортзалом и Интернетом и даже получать доступ в аудитории.

Удаленный, но близкий

Ряд банков на Дальнем Востоке подключает к системе интернет-банкинга бесплатно и по умолчанию, выдавая пластиковую карту на руки, некоторые кредитные организации – по отдельному заявлению.

Елена Дегтева говорит о том, что более 5% дальневосточных клиентов ВТБ24 пользуются услугами дистанционного банковского обслуживания. Доля активных клиентов Сбербанк ОнЛ@йн в активных дебетовых картах составляет 6,3%, в настоящее время 86400 дальневосточников – активные пользователи СБОЛ.

Сегодня более 90% владельцев зарплатных карт НОМОС-РЕГИОБАНКа являются пользователями интернет-банкинга. В месяц клиенты банка открывают в среднем 300 новых интернет-счетов. По статистике, в банкоматах и ИНТЕРНЕТ-ОФИСе в месяц совершается около 75 000 платежей и переводов (на первом месте по популярности стоит оплата услуг ЖКХ и мобильной связи, на втором – переводы с карты на карту и на счет «Накопительный Visa».

По словам Игоря ГОНЧАРОВА, директора по розничному бизнесу филиала «Хабаровский» Альфа-Банка, сейчас около 70% дальневосточных клиентов пользуются системой «Альфа-Клик» в Интернете, из них половина использует интернет-банк не только для того, чтобы уточнить информацию о счетах, провести расчетные операции, но и осуществить внешние платежи. Так, в 2012 году Альфа-Банк внедрил услугу перевода с карты на карту любого банка в собственных банкоматах и системе интернет-банкинг. «Альфа-Клик» позволяет теперь и самостоятельно менять счет карты, заказывать любые виды карт, блокировать, подключать и отключать различные услуги к картам.

Перспективы интернет- и мобильного банкинга на Дальнем Востоке велики. Сергей Колеев уверен, что из модной дополнительной услуги интернет-банкинг превращается в неотъемлемый элемент продуктового ряда любого розничного банка (как когда-то банковские карты). Об этом говорят и в ВТБ24, планируя уже в первом квартале 2012 года запустить мобильную версию сайта системы «Телебанк», а также приложения для устройств Symbian и Windows Mobile. Кроме того, клиенты банка смогут вскоре покупать и продавать обезличенный металл через интернет-банк.

В Дальневосточном банке Сбербанка России видят насущную необходимость в появлении на сайте банка справочника в виде карты (аналогично «Деловому Хабаровску»), с помощью которой можно увидеть ближайшее место, где установлены работающие банкоматы и платежные терминалы банка. Такая интерактивная карта должна обладать и навигационными способностями.

Еще ближе

Управление собственными финансами в Интернете – тема отдельная и любопытная. В 2011 году ОАО «Дальневосточный банк» предложил новую услугу для своих клиентов – держателей пластиковых карт Visa – виртуальную карту Visa Internet, предназначенную только для покупок в сети. Для ее выпуска необходимо сделать запрос в банкомате ДВБ, после чего будет напечатан чек, содержащий полную информацию о Visa Internet: номер карты, имя держателя, CVV2 код и срок действия. Стоимость виртуальной карты – всего 30 рублей.

«Покупка товаров, услуг, бронирование билетов через Интернет становятся все более популярными, но держателей карт беспокоит безопасность, многие из них не хотят использовать для расчетов в сети свою основную карту. Виртуальная карта «привязана» к счету основной карты, т. е. при оплате в Интернете списание денег происходит со счета клиента. Для снижения рисков по карте предусмотрены лимиты по количеству и общей сумме операций», – уточняет начальник управления розничных услуг ДВБ Александр КУЗНЕЦОВ.

Дистрибуция альтернативных каналов, как правило, заточенных на интернет-ресурс, также не оставлена дальневосточными банками без внимания, хотя еще 2-3 года назад оставалась не развитой. «Электронные кошельки» стали удобным и более безопасным, чем традиционная пластиковая карта, средством оплаты товаров и услуг в Интернете.

А то, что в этой системе деньги вращаются существенные и данная сфера имеет перспективу, подтверждает следующая статистика: за год работы сервиса «АQтуальный перевод» (2010-2011гг.), который был разработан Альфа-Банком и QIWI Кошельком, более 35 тысяч клиентов Альфа-Банка совершили переводы со счетов в «Альфа-Клике» в свои QIWI Кошельки на сумму более чем 380 млн рублей. Также моментальные круглосуточные переводы действуют с декабря 2011 года между Деньги@Mail.Ru и «Альфа-Клик», это и пополнение электронного кошелька (бесплатно), а также вывод с него средств на свой банковский счет (комиссия 3,5% от суммы перевода).

Сегодня и клиенты ВТБ24 могут пополнить счета на QIWI Кошелек, Яндекс Деньги, Деньги@Mail.Ru с помощью пластиковой карты в любом банкомате ВТБ24 или внести денежные средства через банкоматы с функцией приема наличных. Клиенты «Телебанк» могут пополнить электронные кошельки через «мобильный банк» или интернет-банк. Сбербанк также предоставляет подобную услугу в платежных терминалах и через систему СБОЛ.

И это еще не все: банки настолько активно продвигают дистанционное обслуживание, что стали создавать целые интернет-сообщества. В этом направлении пошел Сбербанк с его «Банком Друзей» в соцсетях Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте». Согласно результатам исследования, проведенного консалтинговым агентством Frank RG, в 2011 году суммарное число подписчиков групп «Банк Друзей» превысило 860 тыс. человек.

Ударный PayPass

Оценив результаты гаджет-нововведений, которые дошли до Дальнего Востока, мы решили заглянуть вперед.

В перспективе аналогично тому, как давно уже продаются шоколад и напитки, банки станут продавать через автоматы «коробочные» продукты: дебетовые, кредитные и подарочные карты, а также пакеты услуг. Продукт банковского будущего – это и тачскрин-стол с большой поверхностью, по функциям подобный экрану мобильного телефона, чувствительному к прикосновению пальцев. Уже несколько лет зарубежные банки устанавливают такие столы, благодаря которым посетители могут знакомиться со всеми продуктами. Попутчиками банковского будущего станут и сенсорные информационные стенды. Сегодня, по словам дальневосточных специалистов банковской розницы, стоимость тачскрин-стола Microsoft Surface составляет от $10-15 тыс., а сенсорного монитора или стенда от 12 тыс. рублей (19 дюймов) до 80 тыс. рублей (40 дюймов) – дорогое пока для наших банков удовольствие.

Но наиболее близкое будущее для Дальнего Востока – внедрение пластиковых карт с бесконтактной системой оплаты PayPass, которая появилась в России совсем недавно, в 2010 году. Достаточно приложить карту к сенсору – и платеж будет проведен мгновенно. Ее внедрили Райффайзенбанк и не представленный в Дальневосточном регионе Московский Индустриальный банк. Альфа-Банк и Visa выпустили в России первую карту Visa PayWave с технологией бесконтактной оплаты, и в 2012 году начинается выпуск аналогичных MasterCard PayPass. Но все дело в толковом эквайринге. Такой охват планирует обеспечить главный системообразующий банк.

Специалисты Сбербанка предполагают, что бесконтактные карты-стикеры PayPass запустят в обращение на Дальнем Востоке к саммиту АТЭС. Следующий тип карт, который придет в наши края, также бесконтактный, но уже со встроенными микрочипами NFC (Near field communication) – так называемые карты-стикеры. Кстати, их «вшивают» даже в мобильные телефоны. Возможно, iPhone 5 уже будет иметь блок NFC.

В итоге будущее за компактным банком, комфортно разместившемся в вашем портмоне или мобильном телефоне, а то, что продвинутые дальневосточники воспримут данную технологию на ура, сомнений не вызывает. Дело лишь за развитием скоростного Интернета и современной торгово-розничной сети.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Дальневосточный капитал».