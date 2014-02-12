Статистики помогут поставить точный диагноз бизнесу Приморья

Статистики и аудиторы обсудили в редакции «Золотого Рога» особенности сбора бухгалтерской отчетности, что это дает государству и самому бизнесу и как применяется на практике

Как известно, экономические субъекты, обязанные составлять бухгалтерскую отчетность, в срок до 1 апреля предоставляют по одному обязательному экземпляру годовой отчетности в службу государственной статистики по месту регистрации предприятия. Причем с 2013 года, согласно Федеральному Закону «О бухгалтерском учете», эта обязанность ложится и на предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения. Кроме того, в законе указано, что обязательные экземпляры бухгалтерской отчетности составляют государственный информационный ресурс и всем заинтересованным пользователям обеспечивается доступ к нему.

«Золотой Рог» провел круглый стол «Бухгалтерская отчетность предприятий: прихоть государства или важный информационный ресурс?», собрав статистиков и представителей аудиторских компаний, клиентами которых являются в т.ч. и малые предприятия. Поэтому, помимо уточнения чисто бухгалтерских моментов, аудиторы озвучили и позицию бизнеса по отношению к новым обязательствам.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор «ЗР»:

- Изменения в законодательстве, связанные с появлением новой обязанности для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, не прибавили оптимизма руководителям этих предприятий. Бизнес недоволен тем, что его опять грузят бумажной волокитой, не понимает, для чего это надо статистическим органам и в их лице государству. А статистики, в свою очередь, недовольны тем, что отчеты сдаются плохо, и недоумевают, почему информация, которую они скрупулезно собирают и которая на самом деле очень полезна практикам бизнеса, недостаточна ими востребована, ведь они работают не только на государство, но и на предпринимательство. Мы собрали представителей обеих сторон для того, чтобы помочь им услышать и понять друг друга. Начнем со статистиков. Бухгалтерская отчетность предприятий отныне находится в открытом доступе, велик ли на нее спрос?

Марина КАРПОВА, заместитель руководителя Приморскстата:

- Запросов со стороны бизнеса поступает пока немного. Скорее всего, не все знают о ее доступности. Так, до последнего времени мы не имели права раскрывать информацию в отношении ЗАО и ООО, и пользователи привыкли к тому, что она закрыта. Но теперь на сайте Росстата по коду ИНН можно найти бухгалтерскую отчетность любого предприятия (кроме тех сведений, что составляют государственную тайну).

Андрей Пушкарев:

- А можно ли на основе этой отчетности поставить, скажем так, диагноз приморскому, дальневосточному бизнесу?

Алена ФЕДОРОВА, начальник отдела региональных счетов, балансов и финансов Приморскстата:

- Безусловно. Возьмем хотя бы сводный бухгалтерский баланс по Приморскому краю, который мы выпускаем. Он очень емко характеризует финансово-хозяйственную деятельность по полному кругу организаций края по видам экономической деятельности, позволяет проанализировать состояние имущества, основных и оборотных активов, дебиторской и кредиторской задолженности, финансовую устойчивость, платежеспособность и уровень рентабельности. Можно посмотреть территориальные срезы по городам и районам - по видам деятельности, доходности и другим показателям. Более того, можно сравнить Приморье с другими субъектами Дальнего Востока. Причем по итогам 2013 года картина будет более полной, за счет того, что теперь бухгалтерскую отчетность сдают и те, кто применяет упрощенную систему налогообложения.

Андрей Пушкарев:

- Вопрос к аудиторам. Вырос ли в связи с изменениями в законодательстве спрос на ваши услуги?

Вера ХЛОД, директор аудиторской компании «ВЛ-Аудит»:

- Требования органов статистики изменились только по отношению к малому бизнесу, находящемуся на упрощенной системе налогообложения, в отношении остальных секторов бизнеса остались прежними. Поэтому какого-то серьезного притока клиентов мы не ощутили. Напротив, последние годы наблюдается их отток, из-за того, что местные предприятия со сменой собственников меняют и «прописку».

Екатерина АЛЕШКИНА, руководитель департамента бухгалтерского учета и налогообложения компании «Дальаудит»:

- В секторе малого бизнеса далеко не каждая компания может позволить себе квалифицированное бухгалтерское обслуживание, порой директора компаний самостоятельно ведут отчетность. И в т.ч. по этой причине многие из них элементарно не подозревают о том, что отныне им придется сдавать отчетность в статистику. Узнают об этом, когда получат штрафы. Поэтому значительного клиентского притока мы не наблюдаем и, признаться, не ожидаем.

Андрей Пушкарев:

- Настолько сегодня дороги ваши услуги?

- Вовсе не дороги. Все зависит от оборотов компании, интенсивности финансово-хозяйственной деятельности. Тем не менее для иной компании и 10 тыс. рублей в месяц - это дорого. Кроме того, порой руководитель принципиально не желает никого нанимать, считая, что и сам в состоянии вести отчетность.

Договорятся ли Росстат и ФНС?

Вопросов, а порой и претензий друг к другу у статистиков и бухгалтеров накопилось немало. Площадка круглого стола позволила получить прямые ответы на конкретные вопросы.

Екатерина Алешкина:

- Основная претензия малого бизнеса - в большой нагрузке на компанию с точки зрения формирования похожих форм отчетности по одним и тем же показателям и предоставления их в разные службы. Для чего это делается? Большинство отчетов, сдаваемых в налоговую, подаются в электронной форме, оттуда легко можно взять любые данные для той же статистики. Почему тогда статистикам самим не запрашивать нужную информацию у налоговиков?

Марина Карпова:

- Это очень актуальный вопрос, и, надеюсь, он будет поднят на Совете руководителей Росстата, который состоится на днях в Москве. Для этого Росстат и ФНС должны договориться между собой на федеральном уровне. Прецеденты есть. Например, соглашение о том, что при регистрации предприятий данные подаются в налоговую службу, а уже оттуда - в статистику. Но пока закон предписывает и нам, и налоговым органам собирать бухгалтерскую отчетность напрямую от респондентов. Кстати, статистика принимает бухгалтерскую отчетность в том же электронном формате, что и налоговая.

Вера Хлод:

- С каждым годом становится все больше дополнительных форм, которые приходится заполнять. Кроме того, если раньше в выборку попадало 4-5 компаний из нашей клиентской базы, то сегодня их число резко возросло, причем отдельные предприятия на протяжении шести последних лет попадают в нее ежегодно! Также вызывает недоумение требование предоставить в статистику форму МП (микро), касающуюся малого бизнеса, в срок до 5 февраля, в то время как бухгалтерская отчетность сдается до 31 марта. Это крайне неудобно и неинформативно. Чем обусловлены такие сроки?

Марина Карпова:

- Начну с выборки. Она строится программным образом и не от совокупного числа предприятий, а по видам экономической деятельности. И если тот или иной вид представлен двумя-тремя компаниями, они будут попадать в нее практически всегда. Как и предприятия, занимающиеся производством продукции. Это требование закона.

Что касается сроков сдачи МП (микро), жаль, что сегодня среди нас нет представителей власти, которая и заказывает ту или иную информацию. Да, формы отчетов и сроки их представления утверждает Росстат, но делает это по заказу правительства. В любом случае нам с вами нужно найти компромисс, поскольку эта информация действительно востребована.

Алена Федорова:

- Едва начался январь, еще не подведены окончательные итоги 2013-го, а нас уже забрасывают вопросами и представители администраций, и журналисты: можно ли увидеть хотя бы приблизительную картину состояния экономики края? Для этого мы должны ее измерить не только по крупным предприятиям, которые отчитываются у нас ежемесячно, но и по малому бизнесу. Да, это будет предварительная оценка, но она, тем не менее, имеет важное значение. Допускаем, что некоторые расхождения с бухгалтерской отчетностью, которую вы принесете нам в конце марта, будут, но на 95% данные по выручке, обороту или численности сотрудников будут соответствовать реальности.

Вера Хлод:

- Среди наших клиентов есть компании, зарегистрированные в конце прошлого года, в ноябре-декабре, тем не менее им уже требуется заполнить огромное количество статистических форм. Для чего, ведь они не успели даже толком начать работать?

Марина Карпова:

- Дело в том, что при составлении каталога мы не знаем, вело предприятие деятельность или нет. Но если оно по уставному капиталу относится к среднему и крупному сектору бизнеса, то должно заполнить положенные формы.

Надежда НАУМЧИК, заместитель генерального директора ООО «Моор Стивенс»:

- Предприятия, подлежащие обязательному аудиту, должны сдавать в статистику вместе с бухгалтерским отчетом аудиторское заключение. Причем сроки обозначены до 31 декабря. Правильно ли я понимаю, что у наших клиентов не будет проблем, если отчетность они сдадут в марте, а аудиторское заключение, допустим, в августе или октябре?

Алена Федорова:

- Да, жесткие сроки подачи не установлены, главное - успеть до 31 декабря. К слову, само аудиторское заключение на сайте Росстата не вывешивается, и доступа третьих лиц к нему нет.

Стоит ли раскрывать карты?

Вера Хлод:

- Открытый доступ к бухгалтерской отчетности предприятий, на мой взгляд, большой плюс, и это в первую очередь будет интересно руководителям малого бизнеса: можно посмотреть, насколько компания финансово устойчива, стоит ли с ней работать и т.д.

Елена БАЗАНОВА, исполнительный директор компании «Аудит Эксперт»:

- Статистическая информация позволяет организации аргументированно общаться с налоговиками и побеждать в суде, выбирать надежных контрагентов. В то же время расчет среднеотраслевых зарплат и уровня рентабельности, предельные значения выручки и показатели налоговой нагрузки появляются из анализа исходных данных, которые предоставляют сами фирмы и предприниматели. Поэтому, на наш взгляд, важно, чтобы организации представили в органы статистики требуемые формы. Ведь достоверные итоги и реальные прогнозы формируются лишь в том случае, если информация получена от определенного круга хозяйствующих субъектов с конкретным набором показателей, правильно сформированных предприятием.

Кроме того, анализ сводной информации, которую регулярно выдают статистики, позволяет вдумчивому и грамотному руководителю сэкономить на дорогостоящих маркетинговых исследованиях: достаточно внимательно вглядеться в цифры, и можно представить реальную картину состояния приморского бизнеса, содержания рынков, найти пустующие ниши или, напротив, отказаться от тех направлений, что становятся бесперспективными. Просто бизнес порой не знает, какой информацией - в открытом доступе - располагают статистики, не догадывается, что специально под его запросы могут готовиться аналитические записки и исследования на любые интересующие предпринимателей темы.

Странные показатели

Елена ПАУТОВА, заместитель руководителя «Тихоокеанского центра аудита»:

- На своих семинарах мы тоже рассказываем, насколько информативна и полезна бухгалтерская отчетность, находящаяся сегодня в открытом доступе для пользователей. Кроме того, сегодня налоговые органы представляют нам критерии самостоятельной оценки налоговых рисков для субъектов бизнеса. И большая часть этих критериев строится на данных Росстата: среднее отклонение уровня рентабельности по отрасли, средняя зарплата, налоговая нагрузка и т.д. И чем полнее будет росстатовский информационный ресурс, тем правильнее будут отобраны критерии налоговыми органами для выездной проверки. Пока же случается наблюдать весьма странные показатели, сформированные статистиками, в частности, это касается рентабельности, зарплаты по виду экономической деятельности.

Марина Карпова:

- Мы пользуемся исключительно той информацией, которую предприятия указывают в отчетах. Поэтому призываем бизнес подавать максимально правдивую информацию.

Алена Федорова:

- Мы ничего не придумываем. Возьмем, к примеру, доходы приморцев за 2013 год. Среднедушевой показатель довольно высок - 23 тыс. рублей, с учетом стариков и младенцев. Но мы посчитали его исходя из реальных расходов жителей края. То же самое касается и средней заработной платы по отрасли, и рентабельности. Так, если по какому-то виду деятельности в статистику отчиталось 2-3 предприятия, и при этом у них затраты мизерные, а прибыль большая, то и рентабельность, соответственно, будет высокой. Чем больше предприятий работает в той или иной отрасли, тем более достоверным будет результат.

Будет ли картина объективной?

Вера Хлод:

- Согласно прогнозам статистиков, картина состояния экономики Приморья по итогам 2013 года будет более полной, ведь теперь она будет строиться на отчетности всей совокупности малого бизнеса. Однако будет ли она действительно точной? Я не открою тайны, если скажу, что отчетность, которая предоставляется в налоговую ли, в статистику ли, не отражает всей картины работы предприятия. Мало какие организации указывают рыночную стоимость имущества в своих отчетах. Такова реальность.

Елена Паутова:

- Есть и другой момент. Недавно я проводила семинар по составлению годовой бухгалтерской отчетности для бухгалтеров предприятий малого бизнеса, в т.ч. применяющих упрощенную систему налогообложения. У слушателей возникало много вопросов по формированию показателей бухгалтерской отчетности. Их можно понять: на протяжении долгого времени, не являясь субъектами бухгалтерского учета в полном объеме, они были ориентированы лишь на налоговый учет, книгу доходов и расходов и декларацию по единому налогу. Поэтому есть сомнения по поводу того, насколько полно будет составлена бухгалтерская отчетность, которую вам предоставят, а значит, сколь информативным будет 2013 год с точки зрения сектора малого бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения.

Марина Карпова:

- Именно поэтому мы ведем большую разъяснительную работу среди предприятий и надеемся на вашу помощь, как представителей компаний реальной экономики.

Надежда Наумчик:

- Бухгалтерская отчетность предприятий действительно может и должна стать мощным информационным ресурсом государства. При условии, что она достоверна и грамотно составлена. Давайте вместе работать над тем, чтобы сформировать наиболее приближенные к действительности данные для единого информационного ресурса Росстата.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.