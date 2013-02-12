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Иск "Норникеля" об отмене итогов конкурса по Норильску-1 арбитраж отклонил
12 Февраля 2013, 18:53 | Дальний Восток
Арбитражный суд Москвы 11 февраля отклонил иск ОАО "ГМК "Норильский никель", в котором компания просила признать незаконными действия и решение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и сформированной им комиссии по конкурсу на право пользования участками недр федерального значения (южная часть месторождения Норильск-1), сообщили РАПСИ в суде.
Итоги конкурса Роснедр на разведку и добычу никеля, меди, кобальта и попутных компонентов в южной части месторождения Норильск-1 на Таймыре были подведены 18 июня 2012 года. Победителем было признано ООО "Артель старателей "Амур" (предприятие ГК "Русская платина"). Другим претендентом на данный участок был "Норникель", пишет РИА "Новости".
Автор: РИА "Новости"
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