Суд подтвердил правоту Дальневосточной генерирующей компании по факту убытков от отключения газа

Арбитражный суд Хабаровского края 6 февраля решил взыскать с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 52,953 млн рублей в пользу ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») за перебои в поставках газа.

Таким образом, иск ДГК, общая сумма требований которой составляла 90,693 млн рублей, удовлетворен лишь частично.

В «РАО ЭС Востока» отмечают, что для компании принципиально важно, что суд поддержал позицию ДГК об ответственности ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» за сбои в поставках газа на генерирующие объекты генкомпании.

Разногласия между ДГК и «Газпром межрегионгаз Новосибирск» заключались в том, что ДГК получила серьезные убытки из-за аварийных ограничений поставок газа, а «Газпром» этих убытков не признавал, ссылаясь на технические причины отключения газа. Именно с этим спором ДГК и вышла в суд.

«Решение суда показало, что, несмотря на аргументированность позиции «Газпрома», правовая позиция ДГК является более убедительной, правильной и обоснованной. Для нас очень важно, что суд признал правоту ДГК в вопросе возмещения энергокомпании убытков от отключения газа. На основании решения суда надеемся урегулировать споры с «Газпромом» в досудебном порядке и определить сумму убытков, подлежащую возмещению за иные периоды, уже без обращения в судебные органы. После получения мотивировочной части решения суда (пока изготовлена только резолютивная часть) ДГК совместно с «РАО ЭС Востока» определит, имеется ли необходимость обжалования решения суда в части суммы иска», - пояснил «Интерфаксу» заместитель гендиректора «РАО ЭС Востока» по корпоративному и правовому обеспечению Станислав ЛИНЕЦКИЙ.

Досье:Природный газ на объекты энергетики в Приморье пришел после запуска газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток в 2011 году. Одновременно стартовала программа перевода ТЭЦ Приморья на «голубое топливо». Строительный брак, а также пока остающийся низким уровень транспортировки газа по трубе привели к частому образованию гидратных пробок на магистрали. Из-за этого газопровод систематически останавливался, а энергетикам приходилось тратить дорогостоящее резервное топливо. Так, в 2011-2012 годах ограничение поставок газа на объекты ДГК проводилось 15 раз, в том числе пять раз с полным прекращением поставки.

«Для нас все перспективы энергетики во Владивостоке, безусловно, связаны с газом. И мы твердо уверены, что наши партнеры постепенно выявят и устранят все недостатки, допущенные при строительстве, и газопровод станет работать как часы», - говорит генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.

По словам председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА, в 2009-2012 годах компания направила на газификацию Приморья более 9 млрд рублей. Уже разработана генеральная схема газоснабжения и газификации региона, построено четыре межпоселковых газопровода, началось проектирование 7 газопроводов-отводов, 7 газораспределительных станций, 8 межпоселковых газопроводов. В 2013 году разработка проектно-сметной документации будет продолжена.

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поясняет, что администрация края готова оказывать необходимое содействие для ускоренной реализации заявленных проектов.

«Появление в крае «голубого топлива» позволит отказаться от использования дорогостоящего мазута для котельных. Сегодня Приморье до сих пор относится к мазутозависимым регионам. У нас действует программа по переводу котельных на более экологичный и менее дорогой уголь, а с приходом газа мы сможем ускорить эту работу», - подчеркнул глава региона.

Отметим, что еще одним крупным потребителем газа в Приморье может стать автосборочное предприятие Sollers во Владивостоке. По данным ООО «ДАЛЬ РЕГИОН ГАЗ», в октябре 2011 года была запущена в работу на сжиженном углеводородном газе (СУГ) автоматизированная блочно-модульная газовая котельная мощностью 10,2 МВт (основное топливо - природный газ, резервное - СУГ) для нужд завода.

Олег КЛИМЕНКО. газета "Золотой Рог", Владивосток.