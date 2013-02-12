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"Вестфалика" и "Пешеход" в ближайшее время обуют весь Дальний Восток

12 Февраля 2013, 08:34 | Дальний Восток

Группа компаний «Обувь России» в 2013 году направит на развитие собственной сети в регионах РФ 700 млн рублей.

Компания рассчитывает открыть в 2013 году более 60 новых магазинов в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Урале, в Приволжье и на Северо-Западе России. Также ГК будет активно наращивать присутствие в Приморском крае и Амурской области.

Большинство из магазинов будут открыты в крупных торговых центрах под брендом «Вестфалика». Площадь магазинов составит 140-150 кв. метров. Инвестиции в открытие одной торговой точки с учетом товарного запаса составят 10-12 млн рублей.

Расширение сети будет финансироваться за счет собственных и заемных средств. Первые новые магазины начнут открываться уже в феврале, но большая часть магазинов будет открыта в первой половине года и летом.

Досье: «ГК «Обувь России» - многопрофильный холдинг, головной офис которого располагается в Новосибирске, входит в пятерку крупнейших обувных компаний России. Развивает направления обувной розницы, обувного производства, оптовой торговли и франчайзинга. Обувная сеть компании насчитывает около 200 магазинов в 57 городах России. Магазины компании работают под брендами «Вестфалика» и «Пешеход». Обувное производство базируется в Новосибирске, его мощность составляет 350 тыс. пар обуви в год.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Обувь России  торговая сеть 



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Комментарии

  • приморский21:24, 17.02.2013#

    Не актуально уже

  • irokez21:56, 17.02.2013#

    Исходя из заголовка. . . это типо сейчас мы на Дальнем Востоке все босые ходим.

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