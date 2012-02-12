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Прохоров предложил бизнесменам сделать добровольные отчисления в социальные фонды
12 Февраля 2012, 14:19 | Дальний Восток
11 февраля, ZRPRESS. Известный бизнесмен, кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров, выступая на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей, призвал бизнесменов добровольно отчислять в социальные фонды 1% личных налогов и 0,2% выручки компании.
Михаил Прохоров отметил, что в настоящее время в обществе нет доверия к бизнесу, хотя именно бизнес является его самой активной частью. В рамках устранения этого недоверия он предложил бизнесу поучаствовать в социальных инициативах.
«Лучше говорить с обществом напрямую, чем платить обезличенные налоги, которые наши государство зачастую использует неэффективно», - отметил Михаил Прохоров, передает РБК.
«Золотой Рог».
Автор: РБК
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