"Ростелеком" открыл "Виртуальный центр обработки данных"

«Ростелеком» запустил новую облачную услугу – «Виртуальный Центр обработки данных (ЦОД)». Данная услуга позволяет пользователю вместо закупки и обслуживания физических серверов запускать и управлять виртуальными машинами, которые работают на облачной платформе «Ростелекома».

Услуга «Виртуальный ЦОД» предоставляет возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки и хранения данных, сетевыми и другими вычислительными ресурсами по модели IaaS (Infrastructure as a Service или «Инфраструктура как услуга»).

Услуга, обеспечивающая высокий уровень защищенности информационных ресурсов, предназначена для самого широкого спектра компаний - от среднего и малого бизнеса в различных сферах деятельности до крупных клиентов всех уровней, а также органов государственной власти.

Услугу «Виртуальный ЦОД» «Ростелекома» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая надежность и доступность к Услуге, обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

Важными конкурентными преимуществами услуги, позволяющими предлагать эту услугу органам государственной власти, является размещение облачной платформы в собственных ЦОДах «Ростелекома», обеспечение безопасности клиентских данных в соответствии с действующими государственными стандартами, а также соответствие облачной платформы Федеральному Закону № 152-ФЗ «О персональных данных». Гарантированный уровень предоставления услуги – 99,95%.

«Облачные услуги позволяют компаниям и госструктурам экономить на покупке оборудования, программного обеспечения и аренде помещения ЦОД, а также переквалифицировать своих ИТ-специалистов на новые проекты, вместо обслуживания ИТ-инфраструктуры, – говорит Ольга Румянцева, исполнительный директор – Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ОАО «Ростелеком». – Новая услуга нашей Компании «Виртуальный ЦОД» позволяет гибко управлять объемом потребляемых услуг в зависимости от текущих потребностей пользователя и оплачивать услуги по факту потребления».

Подключить услугу можно в максимально короткие сроки. Заказ услуги «Виртуальный ЦОД» осуществляется в магазине услуг на портале www.o7.com. После согласования заказа автоматически осуществляется развертывание виртуальных машин и конфигурирование заказанной инфраструктуры. Примерное время развертывания услуги занимает около 10 мин.

Досье ZRPRESS.RU

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.