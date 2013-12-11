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"Ростелеком" подвел итоги восстановительных работ в районах, пострадавших от наводнения

11 Декабря 2013, 13:43 | Дальний Восток

ОАО «Ростелеком» оценил ущерб повреждений инфраструктуры связи, нанесенного наводнением 2013 года.

Стихия затронула Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский и Приморский края. В зоне подтопления оказалось более 70 объектов связи ОАО "Ростелеком": 53 межстанционных линий связи, обеспечивающие связь между населенными пунктами, телефонные станции и узлы передачи данных. Общая сумма ущерба составила более 25  млн рублей.

В начале августа компания сформировала аварийные бригады в регионах для оперативного решения возникающих проблем. Всего на ликвидацию последствий ЧС было задействовано 26 бригад связистов. С момента объявления чрезвычайной ситуации в макрорегиональном филиале был создан ситуационный центр с круглосуточным дежурством. Аналогичные центры работали и в региональных филиалах. Работа строилась на опережение негативного развития ситуации.

В общей сложности в рамках восстановления телеком-инфраструктуры «Ростелеком» отремонтировал свыше 30 км кабельных линий межстанционной связи и около 600 км кабеля распределительной сети на территории населенных пунктов. Также заново установлено  более 200 новых опор на линиях связи. 

От стихии пострадали также и речные кабельные переходы компании. Взамен разрушенных стихией, было восстановлено четыре кабельных перехода через реки Рудная, Джигитовка, Партизанская в Приморском крае и реку Уркан в Амурской области.

В регионах, где линии связи были полностью разрушены, компания построила новые волоконно-оптические линии. Так от с. Ленинское ЕАО запущена оптическая линия до п. Биджан, протяженностью 3,5 км. В Амурской области по направлению с. Овсянка - с. Тыгда взамен поврежденной линии протянута новая ВОЛС протяжённостью 0,7 км. 

«Действительно, это большая беда, которая коснулась многих. По нашим данным, наводнение в разной степени затронуло около 10 тысяч клиентов «Ростелекома». Связистам приходилось наравне со спасателями работать круглосуточно, чтобы оперативно восстанавливать линии связи, и делать все возможное, для обеспечения бесперебойной работы услуг связи органов власти, службы МЧС и жителей пострадавших районов в условиях мощнейшего наводнения. Благодарю сотрудников компании за слаженную и профессиональную работу», - сказал Вице-Президент - Директор «Ростелеком - Дальний Восток» Александр Белейчев. 

Досье: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Ростелеком  наводнение 



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