Компания "Мечел" получит контроль над вторым портом в Дальневосточном регионе

7 ноября «ВТБ капитал» продал принадлежащие государству 55% (73,3% обыкновенных) акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино»). Финальное предложение ООО «Мечел-Транс» («дочка» «Мечела») составило 15,5 млрд рублей при стартовой цене 1,5 млрд рублей. С учетом обязательной оферты контроль над одним из ведущих портов региона может обойтись «Мечелу» более чем в 21 млрд рублей. «Мечел» хочет экспортировать через Ванино уголь в АТР, так как мощностей принадлежащего ему ОАО «Торговый порт Посьет» в Приморье уже не хватает.

В торгах также принимали участие ОАО «Междуречье» (входит в холдинг «Сибуглемет»), ЗАО «Сибирский антрацит», ОАО «СУЭК», ООО «Эн+Порт» (входит в En+ Олега ДЕРИПАСКИ), а также структуры UCL Holding Владимира ЛИСИНА ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и ЗАО «Порт Инвест».

Заявки подавались в закрытых конвертах. Основной конкурент «Мечела» - «Эн+порт», владеющее 28,12% акций «Порта Ванино», предложил 10,6 млрд рублей, «Порт инвест» и «Сибирский антрацит» - 5,6 млрд рублей, «Междуречье» - 4,9 млрд рублей, Морпорт Санкт-Петербург - 4,6 млрд рублей, СУЭК - 3,7 млрд рублей, говорится в материалах «ВТБ капитала». Итоги торгов еще должно утвердить правительство. По закону победитель должен оплатить покупку в течение 35 дней после объявления итогов торгов.

Досье "ЗР"

19 мая 2011 года был проведен первый аукцион по продаже госпакета «Порта Ванино». На актив претендовали 14 компаний, в том числе «Сибуглемет», UCL Holding, а также СУЭК и En+ Group. «Мечел» на Ванино тогда не претендовал.

Торги продлились более четырех часов. Наибольшую цену за акции предложило малоизвестное ООО «Сэлтехстрой», принадлежащее правнуку Анастаса МИКОЯНА Ивану - эта компания заявила, что готова выложить за актив 10,8 млрд рублей при стартовой стоимости акций 934 млн рублей. «Сэлтехстрой» внес залог в размере 93,4 млн рублей, однако в установленный срок - до 24 июня - не оплатил акции, вследствие чего аукцион был признан несостоявшимся.

После такой неудачи государству потребовалась длительная пауза, чтобы организовать новые торги. За это время госпакет подорожал на 60%, однако это не отпугнуло потенциальных покупателей. Ажиотаж на торгах объясняется дефицитом мощностей для перевалки угля на Дальнем Востоке на фоне прогноза роста спроса на уголь в АТР. «Мечелу», контролирующему порт Посьет, необходимы дополнительные мощности для транспортировки угля с Эльгинского месторождения в Якутии.

Досье "ЗР"

ОАО «Ванинский морской торговый порт» входит в пятерку крупнейших морских портов России на Дальнем Востоке и в десятку - по стране. Основными грузами являются уголь, цветные и черные металлы, лес и пиломатериалы, руда, контейнеры. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино - Холмск. Порт сейчас недозагружен, а его грузооборот падает - в январе-сентябре 2012 года перевалено 4 млн 319,6 тыс. тонн грузов, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. За 9 месяцев перевалено 2 млн 282,5 тыс. тонн навалочных грузов (падение к январю-сентябрю 2011 года на 15,4%), в том числе 1 млн 336,1 тыс. тонн угля (падение на 16,7%).

Через Ванино уголь сейчас переваливают «Сибуглемет» и «Сибирский антрацит». Расположенный в Хасанском районе Приморского края порт Посьет по итогам 2011 года перевалил 4 млн 20,2 тыс. тонн угля, что на 12,7% превышает показатель 2010 года. В «Мечеле» заявляли, что планируют увеличить мощности Посьета вдвое. В ближайшее время планируется начать поэтапный ввод в эксплуатацию нового перегрузочного комплекса мощностью 7-9 млн тонн в год. Кроме того, компания взяла в аренду участок в бухте Мучке, рядом с Ванино, где хотела построить угольный терминал на 20-25 млн тонн. Похоже, что в «Мечеле» решили, что лучше переплатить, но получить действующий порт сейчас, чем строить с нуля в Мучке.

Предложенная «Мечелом» цена неадекватна, уверен гендиректор агентства Infranews Алексей БЕЗБОРОДОВ. Реальная стоимость госпакета порта не более 3 млрд рублей, считает он. Участники рынка считают, что максимальная рыночная цена госпакета не превышает 7 млрд рублей. В то же время En+ и «Мечел» оказались готовы переплатить за актив, последний с большим запасом.

Отметим, что за контроль над Ванино «Мечелу» придется заплатить гораздо больше обещанных государству 15,5 млрд рублей. Придется выставлять обязательную оферту миноритариям. En+ уже заявила о готовности продать свой пакет новому владельцу в рамках обязательной оферты. Оферта должна быть рассчитана на основе максимального из двух показателей - последней сделки с акциями или средневзвешенной за полгода, говорится в законе «Об акционерных обществах». Таким образом, если оферту примут все владельцы обыкновенных акций, сумма сделки может возрасти до 21,15 млрд рублей.

Аналитики не исключают, что в приобретении Ванино «Мечелу» (на 30 июня чистый долг компании составлял $8,7 млрд или 4,1 EBITDA) поможет один из его азиатских партнеров. Им может быть корейская Posco, покупатель угля с Эльгинского месторождения. Posco уже заявляла об интересе к строительству собственных перевалочных мощностей на Дальнем Востоке.

Досье "ЗР"

Группа «Мечел» объединяет около 30 промышленных предприятий, состоит из четырех сегментов - горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» в 2011 году снизил добычу угля на 1% - до 27,6 млн тонн, производство стали выросло на 1% - до 6,1 млн тонн.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».