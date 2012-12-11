www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Наука и образование
Распечатать

Управление государственными и муниципальными заказами

11 Декабря 2012, 00:33 | Дальний Восток

На сегодняшний день управление государственными закупками - очень важная область менеджмента. Размещение тендеров на специализированных ресурсах - один из самых удобных способов выбрать исполнителя из большого количества кандидатов.

Управление государственными закупками - сложный процесс, требующий тщательного планирования и постоянного контроля. Ведь нужно знать, как правильно выбрать подрядчика и проконтролировать условия закупки на всех этапах ее исполнения. Анализировать ситуацию, уметь правильно расставлять приоритеты. Государственные закупки обычно производятся при помощи системы тендеров, открытых торгов, все это позволяет выбрать лучшего кандидата.

В Академии профессионального роста ВГУЭС проводится обучение по программе «Управление государственными и муниципальными заказами», которую ведет преподаватель с большим практическим опытом в сфере размещения заказов. Программа «Управление государственными и муниципальными заказами» выполнена на основе модульно - компетентностного подхода. В основе лежит закон российской Федерации №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

Обучение состоит из нескольких этапов. Особое внимание в ней уделяется процедуре размещения заказа, обучению методике проведения закупок на электронных торговых площадках, подготовке государственных муниципальных контрактов, соблюдению законодательства при размещении заказов.

В связи с изменением законодательства, в части государственных и муниципальных закупок, в рамках программы будет рассматриваться вопрос по введению Федеральной контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Наталья МЯКИШЕВА. 

Автор: Наталия Володина
Теги: профессиональный рост  госзакупки  законодательство  тендеры 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru