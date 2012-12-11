На сегодняшний день управление государственными закупками - очень важная область менеджмента. Размещение тендеров на специализированных ресурсах - один из самых удобных способов выбрать исполнителя из большого количества кандидатов.

Управление государственными закупками - сложный процесс, требующий тщательного планирования и постоянного контроля. Ведь нужно знать, как правильно выбрать подрядчика и проконтролировать условия закупки на всех этапах ее исполнения. Анализировать ситуацию, уметь правильно расставлять приоритеты. Государственные закупки обычно производятся при помощи системы тендеров, открытых торгов, все это позволяет выбрать лучшего кандидата.

В Академии профессионального роста ВГУЭС проводится обучение по программе «Управление государственными и муниципальными заказами», которую ведет преподаватель с большим практическим опытом в сфере размещения заказов. Программа «Управление государственными и муниципальными заказами» выполнена на основе модульно - компетентностного подхода. В основе лежит закон российской Федерации №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

Обучение состоит из нескольких этапов. Особое внимание в ней уделяется процедуре размещения заказа, обучению методике проведения закупок на электронных торговых площадках, подготовке государственных муниципальных контрактов, соблюдению законодательства при размещении заказов.

В связи с изменением законодательства, в части государственных и муниципальных закупок, в рамках программы будет рассматриваться вопрос по введению Федеральной контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Наталья МЯКИШЕВА.