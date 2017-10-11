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На Дальнем Востоке решения по земле инвесторы ждут десятилетиями

11 Октября 2017, 10:30 | Дальний Восток

Целый ряд изменений в земельное законодательство будет принят для упрощения работы инвесторов на Дальнем Востоке. Часть из них - реанимация тех поручений, которые ранее давал Президент России Владимир ПУТИН.

Вопросы использования земли на Дальнем Востоке обсудили на совещании в Хабаровске под руководством заместителя Председателя Правительства РФ - Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА.

Одно из предложений - отменить целевое назначение земельных участков, передаваемых под реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, выдача их по аналогии с дальневосточным гектаром.

«Мы послушали некоторых инвесторов, которые переводят земельные участки из категории в категорию восемь лет, и до сих пор не перевели. Мы подготовим изменения в законодательство, как и по одному гектару, где никто ничего не переводит - человек получил и использует так, как считает целесообразным», - сказал Юрий Трутнев.

Кроме того, Корпорации по развитию Дальнего Востоке будет дано право изымать земли под реализацию инвестиционных проектов в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток без изменения их статуса.

«Надо наделить Корпорацию по развитию Дальнего Востока правом изымать земли в инвестиционных целях. Я сегодня дам поручение Минвостокразвития и корпорации поручение оформить это документально», - обозначил полпред.

Он отметил, что ранее поручение об изъятии земель под инвестиционные цели без процедуры их перевода из одного фонда в другой давал Президент России Владимир Путин.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Путин  инвестиции 



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