Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
АТР нужна интеграция правового поля
Без взаимодействия и гармонизации национальных законодательств стран АТР невозможно развитие сотрудничества в регионе.
Этот посыл лег в основу работы международной научно-практической конференции «Развитие национального законодательства в условиях глобализации: опыт России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», прошедшей во Владивостоке 5-6 октября.
Особое внимание участники конференции уделили сотрудничеству правоприменительных органов в борьбе с новыми криминальными вызовами и угрозами, которые, к сожалению, как с ними ни борются, лишь нарастают. В числе таких вызовов – экстремизм, наркобизнес, транснациональная организованная преступность, коррупция.
Именно борьбе с коррупцией был посвящен один из основных докладов – первого заместителя министра юстиции РФ Александра ФЕДОРОВА. Он рассмотрел проблемы присоединения России и других стран АТР к международной Конвенции Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок. К ней присоединились 38 стран (в том числе США, Япония, Республика Корея), Россия наряду с Индонезией, Китаем, Перу, Таиландом объявила о намерении присоединиться. Конвенция предусматривает обязательное наличие в национальном законодательстве норм, устанавливающих за подкуп иностранных должностных лиц уголовную ответственность для физических лиц и административную, гражданскую либо уголовную – для юридических.
В некоторых странах АТР эти положения стали предметом дискуссии и не получили поддержки. Их представители настаивают, например, на разграничении таких деяний, как взятка и вручение подарка, мотивируя это тем, что подношение подарка является частью национальных традиций. В то же время в таких странах, как Республика Корея к криминальным действиям относятся не только дача, но и обещание вручить взятку, демонстрация желания вручить взятку. В российское законодательство, по словам Александра Федорова, уже внесены соответствующие поправки.
Вопросам трудового права, и в том числе привлечения на законных основаниях иностранной рабочей силы, посвятил выстуаление проректор ДВФУ, директор Юридической школы Владимир КУРИЛОВ. Проблема актуальна для Приморья, который в последнее время испытывает своеобразный кадровый прессинг низкоквалифицированной рабочей силы, прибывшей из стран ближнего зарубежья. По словам Владимира Курилова, она нуждается в комплексном решении.
На проблемах организации международной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам акцентировал внимание начальник Управления Минюста РФ по Приморскому краю Александр РОЛИК. Именно органы Минюста наделены полномочиями по проставлению апостиля и оказанию такой помощи. Лишь с начала 2011 года в управление поступило около 700 документов по вопросам оказания международной правовой помощи, легализовано 650 документов. Основной проблемой, по словам Александра Ролика, является длительный срок исполнения обращений, направляемых иностранным государствам. Как показывает практика, запросы могут выполняться до двух лет, а то и вовсе остаются без ответа. Требуется внести в международные договоры о правовой помощи конкретные сроки исполнения обращений.
Юристы обсудили проблемы регулирования иностранных инвестиций на территории России, противодействия морскому пиратству, особенности уголовной ответственности должностных лиц разных стран и пришли к выводу: уже сам диалог о проблемах правоприменения оказался полезен юридическому сообществу.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов