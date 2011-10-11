АТР нужна интеграция правового поля

Без взаимодействия и гармонизации национальных законодательств стран АТР невозможно развитие сотрудничества в регионе.

Этот посыл лег в основу работы международной научно-практической конференции «Развитие национального законодательства в условиях глобализации: опыт России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона», прошедшей во Владивостоке 5-6 октября.

Особое внимание участники конференции уделили сотрудничеству правоприменительных органов в борьбе с новыми криминальными вызовами и угрозами, которые, к сожалению, как с ними ни борются, лишь нарастают. В числе таких вызовов – экстремизм, наркобизнес, транснациональная организованная преступность, коррупция.

Именно борьбе с коррупцией был посвящен один из основных докладов – первого заместителя министра юстиции РФ Александра ФЕДОРОВА. Он рассмотрел проблемы присоединения России и других стран АТР к международной Конвенции Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок. К ней присоединились 38 стран (в том числе США, Япония, Республика Корея), Россия наряду с Индонезией, Китаем, Перу, Таиландом объявила о намерении присоединиться. Конвенция предусматривает обязательное наличие в национальном законодательстве норм, устанавливающих за подкуп иностранных должностных лиц уголовную ответственность для физических лиц и административную, гражданскую либо уголовную – для юридических.

В некоторых странах АТР эти положения стали предметом дискуссии и не получили поддержки. Их представители настаивают, например, на разграничении таких деяний, как взятка и вручение подарка, мотивируя это тем, что подношение подарка является частью национальных традиций. В то же время в таких странах, как Республика Корея к криминальным действиям относятся не только дача, но и обещание вручить взятку, демонстрация желания вручить взятку. В российское законодательство, по словам Александра Федорова, уже внесены соответствующие поправки.

Вопросам трудового права, и в том числе привлечения на законных основаниях иностранной рабочей силы, посвятил выстуаление проректор ДВФУ, директор Юридической школы Владимир КУРИЛОВ. Проблема актуальна для Приморья, который в последнее время испытывает своеобразный кадровый прессинг низкоквалифицированной рабочей силы, прибывшей из стран ближнего зарубежья. По словам Владимира Курилова, она нуждается в комплексном решении.

На проблемах организации международной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам акцентировал внимание начальник Управления Минюста РФ по Приморскому краю Александр РОЛИК. Именно органы Минюста наделены полномочиями по проставлению апостиля и оказанию такой помощи. Лишь с начала 2011 года в управление поступило около 700 документов по вопросам оказания международной правовой помощи, легализовано 650 документов. Основной проблемой, по словам Александра Ролика, является длительный срок исполнения обращений, направляемых иностранным государствам. Как показывает практика, запросы могут выполняться до двух лет, а то и вовсе остаются без ответа. Требуется внести в международные договоры о правовой помощи конкретные сроки исполнения обращений.

Юристы обсудили проблемы регулирования иностранных инвестиций на территории России, противодействия морскому пиратству, особенности уголовной ответственности должностных лиц разных стран и пришли к выводу: уже сам диалог о проблемах правоприменения оказался полезен юридическому сообществу.