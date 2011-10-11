15 лет успеха «ЛАНИТ ДВ» в гармонии с информационными технологиями: свой стиль, свое звучание

В обстановке всеобщего праздника и чудесной осенней погоды на морском лайнере «Хамадори» состоялось празднование 15-летнего юбилея компании «ЛАНИТ ДВ» - крупнейшего системного интегратора Приморья.

В основу главной идеи праздника лег девиз «ЛАНИТ ДВ»: Гармония информационных технологий». Он был выбран в связи с тем, что «ЛАНИТ ДВ» является динамично развивающейся компанией и стремится привносить гармонию информационных технологий в жизнь государства, общества и бизнеса. Эта идея просматривалась в каждой составляющей мероприятия: в оформлении приглашений, в официальной части мероприятия и развлекательной программе.

В рамках «фестивального» формата юбилея приподнятое настроение гостям создала «увертюра» «ЛАНИТовского Дальневосточного академического оркестра», в которой генеральный директор компании Дмитрий ГЕРМАН раскрыл секреты успешной работы компании - сплоченный коллектив, энергия и бизнес-интуиция.

Он отметил, что «15 лет в российском бизнесе - значительный временной интервал. Приморский ИТ-рынок становится все цивилизованнее, все больше компаний, а, точнее, управленческих команд, знают, чего хотят, какие проекты им необходимы, находят стратегического партнера по развитию ИТ и планомерно внедряют выбранную стратегию».

В различных музыкальных жанрах выступили лучшие мировые «исполнители» - лидеры в области сетевых технологий, разработки и производства компьютерной техники и программного обеспечения - компании HP, Cisco, APC, Depo, Microsoft, которые познакомили собравшихся с последними трендами IT-рынка и новейшими решениями для корпоративных IT-инфраструктур.

Так, в па-де-де «Мелодия телекоммуникаций» прозвучали гениальные пассажи в линейках маршрутизаторов и коммутаторов компании Cisco Systems в исполнении Михаила ЧУРСИНА.

С наслаждением гости слушали балладу «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки» Николая КОШКИНА, представителя компании APC by Schneider Electric производителя новейших систем электропитания и кондиционирования.

«Облачную сонату» Microsoft Corporation, повествующую о «возвышении IT до небес!» исполнили Наталья КУЗНЕЦОВА и Наталья ЛОГАЧЕВА.

Каково же было удивление присутствующих, когда на сцене появились «музыканты» ВИА «ЛАНИТ ДВ». Они представили презентационную сессию успешных проектов, реализованных ЗАО «Ланит ДВ» на территории Приморского края. Ее открыл «почетный айтишник», заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продажам Петр БАУЕР, представив социально значимый для Приморья проект - «Безопасный Интернет - школам Приморья».

Элегия «Об информационной безопасности без обиняков» прозвучала в исполнении «заслуженного безопасника» Михаила СМИРНОВА.

Также со сцены звучали такие бессмертные произведения, как: «Совместная работа без границ» - решение видеоконференцсвязи на основе оборудования Cisco Tandberg; «Персональное обучение» - новый формат ИТ-образования»; «Решение широкополосного доступа для подразделений УВД Приморского края» и многие другие.

Все они являлись свидетельством роста компетенций компании в таких областях, как комплексные информационно-телекоммуникационные проекты, информационная безопасность, унифицированные коммуникации.

Кульминацией фестиваля стало вручение музыкальных наград «Семь нот ИТ». За «ДОлгосрочное сотрудничество» благодарность получило Приморское отделение Сбербанка России. В номинации «РЕгулярно и профессионально» приз был отдан Отделению Пенсионного фонда по Приморскому краю. «МИллион улыбок» достались Коррекционной школе-интернату (г. Артем). «ФАнтастической командой» был признан Департамент связи и массовых коммуникаций администрации Приморского края. Свою долю «СОЛ’нечной энергии» получила компания «ДЭК». В номинации «А-ЛЯ банк» не было равных Управлению Центрального банка по Приморскому краю. А седьмая по счету награда - «СИстемный подход» - досталась компании «Востокцемент».

По словам Олега ПОЛУМОРДВИНОВА, начальника управления информационных технологий Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, деловая часть была содержательна и полезна. Неофициальная, что характерно для организаторов фестиваля, представляла собой фейерверк необычных и веселых развлечений в рамках чудесной морской прогулки. Участвовали все. Компания в очередной раз продемонстрировала прекрасный художественный вкус и, самое главное, вложила душу во все это.

Это был настоящий праздник. «ЛАНИТ ДВ» - молодцы! Огромное вам спасибо! С вами интересно жить!».

Заключительные слова Дмитрия Германа перед торжественным разрезанием именинного торта стали завершением действа. Он поблагодарил всех клиентов, вендоров и сотрудников и заверил, что опыт, приобретенный за пятнадцать лет, делает компанию уверенной в том, что перед ней большое будущее - будущее, в котором компания останется такой же гибкой, интересной и динамичной, ведь 15 лет - это юность - можно еще расти и расти.