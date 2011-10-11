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«ДельтаЛизинг» переименована в «Сименс Финанс»
1 октября компания «ДельтаЛизинг» объявила о своем новом официальном наименовании, ООО «Сименс Финанс», продолжая стратегию по расширению деятельности на российском коммерческом финансовом и лизинговом рынках под брендом «Сименс».
Переименование является логическим продолжением процесса интеграции, который начался с приобретением ЗАО «ДельтаЛизинг» концерном «Сименс АГ» у Инвестиционного фонда США-Россия в феврале 2011 года. «Сименс Финанс» в России является частью глобального подразделения «Сименс» по предоставлению финансовых услуг. Компания продолжит предоставлять финансовые и лизинговые решения предприятиям малого и среднего бизнеса на территории России в таких областях, как транспорт, техника и оборудование для предприятий различных секторов экономики. «Сименс Финанс» также будет активно развивать новые возможности по финансированию оборудования «Сименс» вместе с секторами «Сименс АГ» в России.
«Сименс» предоставил нам финансовую стабильность, уважаемое имя и лидирующий на международном рынке бренд, которые мы объединили с высококвалифицированной командой финансистов, знанием местного рынка, с высокими стандартами сервиса и технологическими ноу-хау. Соединение этих факторов позволяет нам стать еще более надежным партнером для существующих клиентов, а также войти в новые сферы бизнеса, такие как энергетика, здравоохранение и индустрия», - заявил генеральный директор ООО «Сименс Финанс» Олег РАКИТСКИЙ.
Генеральный директор финансового подразделения «Сименс АГ» Роланд ШАЛОНС-БРАУН добавил, что «широкое географическое присутствие, диверсифицированный портфель, профессионализм менеджеров и высокие стандарты ведения бизнеса «Сименс Финанс» представляют собой важную составляющую успешной реализации нашей инициативы международного развития, чтобы поддерживать «Сименс» на динамично развивающемся российском рынке».
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