Инвестпрограмма «РАО ЭС Востока» дополнена тремя новыми проектами

Совет директоров РАО «Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») утвердил скорректированную инвестпрограмму на 2011 году, расширив ее тремя новыми проектами. Стоимость инвестпрограммы материнской компании холдинга на 2011 год оценивается в 7 млрд 854,9 млн рублей. Инвестиции «РАО ЭС Востока» с учетом подконтрольных «дочек» составляют на этот год 27 млрд рублей.

Финансировать свою инвестпрограмму «РАО ЭС Востока» будет почти полностью за счет доходов, полученных от продажи весной этого года пяти сбытовых компаний ОАО «РусГидро (сумма сделки составила 7,83 млрд рублей). В пресс-релизе «РАО ЭС Востока» указано, что совокупно собственные средства, направляемые на инвестиции в 2011 году, составляют 7 млрд 108,7 млн рублей. При этом средства федерального бюджета составят 746,2 млн рублей, тогда как ранее предполагалась сумма в 1 млрд рублей.

Средства из федерального бюджета поступят в рамках текущей допэмиссии «РАО ЭС Востока» на 1,818 млрд рублей (общий объем по цене размещения - 0,5 рубля/бумага) и будут направлены на финансирование одного из трех новых проектов, включенных советом директоров в инвестпрограмму компании - строительство распределительных сетей и подстанций для энергоснабжения объектов подвижной радиотелефонной связи автомобильной дороги федерального значения «Амур» (Чита - Хабаровск).

Помимо этого проекта, в инвестпрограмму «РАО ЭС Востока» будут включены строительство пятого энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (Сахалин) и Уссурийской ТЭЦ (Приморский край).

Мощность нового блока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 составит 91,2 МВт, объект планируется ввести в 2012 году. В отношении Уссурийской ТЭЦ сообщалось, что реализовывать этот проект дальневосточный энергохолдинг будет в партнерстве с ООО «Инвестор Энерджи» (входит в группу «Сумма», ранее «Сумма Капитал»), наряду с другой - Находкинской - станцией. Мощность Уссурийской ТЭЦ составит 370 МВт, сроки реализации - 2012-2015 годы.

Дополнив инвестпрограмму новыми объектами, «РАО ЭС Востока» оставила в ней прежние: строительство ГТУ-ТЭЦ на площадках Владивостокской ТЭЦ-2 и Центральной пароводяной бойлерной Владивостока (2013 год); строительство ТЭЦ мощностью 120 МВт в Советской Гавани (2013 год), строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ мощностью 110 МВт (2014 год), строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) мощностью 170 МВт (2015 год), строительство Сахалинской ГРЭС-2 мощностью 330 МВт (2017 год).

Досье "ЗР"

«РАО ЭС Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». Компания управляет энергетикой Дальнего Востока. Государству принадлежат 52,68% уставного капитала, в 2011 году этот пакет перейдет в собственность ОАО «РусГидро» (также подконтрольно РФ). Крупнейший миноритарий компании - ООО «Газпром энергохолдинг» с долей в 10,49%.